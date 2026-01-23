『ナイト・エージェント』シーズン3、予告編が解禁！ピーターに新たな強敵が登場

Netflixの人気アクションスリラー『ナイト・エージェント』シーズン3の公式予告編が公開。現地時間1月21日に解禁された映像では、主人公ピーター・サザーランド（ガブリエル・バッソ）が、新たな敵と対峙する姿が描かれている。

『ナイト・エージェント』シーズン3の物語は？

『ナイト・エージェント』は、マシュー・クワークの同名小説を原作とするシリーズ。シーズン1では、ピーターが合衆国大統領を救い、その功績によってナイト・エージェントとなるまでが描かれた。シーズン2では、正式なエージェントとしての彼の任務が本格化している。

本作は2025年1月23日にシーズン2が配信されたばかりだが、その配信日が発表される前の2024年10月8日という早い段階で、すでにシーズン3の製作が決定していた。なお、ルシアン・ブキャナンが演じてきたローズは今シーズンに登場しないことも明らかになっている。

予告編では、シーズン2で「悪魔と取引した」と語るピーターの葛藤が描写される。「命は救った。でも何かがうまくいかないたびに、自分のせいじゃないかと思ってしまう」という彼の独白が、よりダークな展開を予感させる。

また、チェルシー（フォーラ・エヴァンス＝アキンボラ）が「あなたしか信用できない」とピーターに告げる場面や、新キャストのジェネシス・ロドリゲス（『アンブレラ・アカデミー』）、そしてスティーヴン・モイヤー（『トゥルーブラッド』）演じる謎の男の姿も確認できる。スティーヴンのキャラクターは「教えてくれ、ピーター。これは怖いか？」と挑発し、ピーターは「すべての責任は俺にある」と答える。

Netflixによると、シーズン3では以下のような物語が展開されるという。

ナイト・エージェントのピーターは、上司を殺害した後、機密情報を持ってイスタンブールへ逃亡した若き財務省職員を追う任務に就く。その過程で、闇資金ネットワークの存在を突き止め、雇われ暗殺者たちから身をかわしながら調査を進めることになる。さらに、執念深いジャーナリストとの衝突も避けられない。協力関係の中で、政府を崩壊させかねない秘密と過去の因縁が掘り起こされ、二人は命の危険にさらされていく。

また、主演のガブリエルはシーズン3には「これまでで一番お気に入りのスタント」があると明かしている。「信じられないようなことをやらせてもらった。しかも一度きりだ。スタッフが気づいた瞬間に止められたけど、すでにカメラは回っていた」と語り、「何かは言えないが、かなりすごい」と自信をのぞかせた。

『ナイト・エージェント』シーズン3は、2月19日（木）よりNetflixで配信開始予定。シーズン1〜2は、Netflixにて独占配信中。（海外ドラマNAVI）

