木村拓哉、CGで表現されたもうひとりの己と対峙！「闘いの先にしか見えない景色が必ずある」

木村拓哉が企業広告のブランドアンバサダーを務める株式会社ヨドコウの新TVCM『おさまるな。ヨドコウ 自分との闘い』篇が、1月23日より全国で放送開始。CM映像、メイキング、インタビューが公開された。

■第2弾となる今回は「自分との闘い」がテーマ

本TVCMでは、木村が自分の内なる弱い心と対峙し、激しい殺陣アクションを繰り広げるストーリーを通じて、あらたな一歩を踏み出したあとの大事な局面を乗り越えていこうとするヨドコウの熱量や決意を印象的に訴求していく。

前回のTVCMでは、「おさまるな」というキーメッセージのもと、木村が成長することの大切さを訴えながら、颯爽と箱の中から飛び出していくことで、ヨドコウが既存事業や自分たちの限界を例えた“箱”から飛び出し、未来へ向かって挑戦していくのだという決意を表現した。

第2弾となる今回は、箱から踏み出したその先の世界として、ビジネスの現場で多くの人が直面するであろう“大事な局面での心の在り方”にフォーカス。「自分との闘い」をテーマに、太刀を手にした木村が様々な苦悩や葛藤を抱えるもうひとりの自分と対峙し、己の内にある弱い心を打ち破る姿を、全編モノクロの映像で描いている。

いちばんの見どころは、自分の内面との闘いを切り取った、木村のダイナミックかつ臨場感たっぷりな殺陣シーンと、木村が対峙する敵役／もうひとりの己のCG表現。国内外の作品で活躍するアクション監督、殺陣師、映像ディレクターら超一流のスタッフが参加し、木村、制作チームが一丸となって作り上げた本格殺陣アクションと斬新なCG映像が融合した新TVCMに注目だ。

■撮影エピソード

◎木村も「久々の緊張感」と語るモノクロのフィルム撮影

撮影は2025年11月上旬、都内スタジオで敢行。CMの舞台として、横幅13メートル×奥行き12メートル×高さ4.5メートルのホリゾントをグレーに塗装し、中央に巨大な掛け軸を吊るしたセットを制作。そこへモノクロ映像ならではの光と影のコントラストが際立つライティングを施し、人間の内面を表現した独特の抽象空間を演出した。さらに今回は、主流のデジタル撮影ではなく、木村も「久々に味わう緊張感」と語っていたフィルムカメラで人物カットを収録。これによりCGの質感を軽減して陰影のある立体的な表現を強調し、殺陣アクションをはじめとする各シーンを引き立てた。

木村ともうひとりの己が対峙する殺陣シーンは模擬刀（※日本刀の姿を模して作られた刃の付いていない金属製の刀。主に観賞用や居合い、武道の稽古に用いられる）を使用し、絵コンテを基に構築した木村とスタントマンのアクション、木村単独のアクションをそれぞれ撮影。木村は準備運動でしっかり体をほぐすと、初めにアクションチームの実演を観察し、構えや斬り方、立ち回りなど全体の流れを確認。続いてスタントマンを相手にリハーサルを行い、微調整した上で本番に臨んだ。

時代劇映画などで豊富な殺陣経験がある木村だが、頭で理解したことを即座に体で表現するスピードと運動能力もさることながら、敵と対峙する緊張感、斬り結ぶときの表情、細やかな所作のいずれも臨場感たっぷり。単独のカットでは監督が「敵の影が見えましたね」と唸るなど、誰もが木村の一挙手一投足に釘付けとなっていた。

◎“静”と“動”を自由に行き来する圧倒的な演技力

アクションパートは撮影が進むにつれて難度がアップし、斬りかかる敵の刃をすんでのところでかわすカットでは、テストの映像を観た瞬間、木村が思わず「難しい」と苦笑いを浮かべる場面も。それでもすぐに気合いを入れ直し、スタントマンと丁寧に呼吸を合わせながら、文字通り間一髪でピンチを切り抜けるダイナミックなアクションを披露。続いて、相手の背後に回り込み、間合いを詰めて反撃に転じるカットでは、素早い体さばきとリアルな立ち回りで見事一発OKを獲得し、現場を大いに沸かせていた。

また、木村の主演映画『武士の一分』『無限の住人』などの時代劇では、役柄の心情や生きざまを映し出す美しい所作も印象的だが、そうした殺陣以外のシーンでも、今回の「自分との闘い」というテーマを豊かな演技力で的確に表現。静から動へ、動から静へ、目まぐるしく変化する印象的なパフォーマンスを連発していた。

今回の撮影では、映画さながらの本気の殺陣アクションを表現すべく、殺陣師／居合い指導として松浦健城（一般社団法人国際総合武志道協会 理事長 最高師範）、アクション監督として小池達朗（アルファスタント 代表取締役社長）が参加。木村は「ここはもう少し袈裟で斬ったほうがいいですか？」「今のテイクはまだ重心が高いですか？」と積極的に指導を仰ぐなど、全幅の信頼を寄せてアクションの精度を高めていた。

演出を手掛けたのは『PlayStation×King Gun』や『DESIGNING TOKYO（森ビル）』など、CGを駆使した独特の映像表現・世界観が高い評価を集める鎌谷聡次郎監督。木村と対峙するもうひとりの己を表現したCG世界と殺陣を見事に融合させ、「自分を乗り越えた先にある見たことのない世界」というメッセージにふさわしい映像を作り上げていた。

■木村拓哉 インタビュー

