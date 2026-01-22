¡Ö¥«¥ì¡¼¡×¤Ë²Ã¤¨¤ë¤È¥Þ¥¤¥ë¥É¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë¡ª¡¡¥í¥Ã¥Æ¤¬¾Ò²ð¤¹¤ë¡È°Õ³°¤Ê¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡É¤Ë¡ÖÀäÂÐ¤ª¤¤¤·¤¤¤ä¤Ä¡×
¡¡1·î22Æü¤Ï¡Ö¥«¥ì¡¼¤ÎÆü¡×¤Ç¤¹¡£±ÉÍÜ¶µÍ¡¤é¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ëÁ´¹ñ³Ø¹»±ÉÍÜ»Î¶¨µÄ²ñ¤¬1982Ç¯1·î22Æü¡¢¥«¥ì¡¼¤òµë¿©¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó³Ý¤±¤¿¤³¤È¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¥«¥ì¡¼¤òÀ½Â¤¤¹¤ë»ö¶È¼Ô¤ÎÁ´¹ñÃÄÂÎ¤Ç¤¢¤ëÁ´ÆüËÜ¥«¥ì¡¼¹©¶È¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤¬À©Äê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥«¥ì¡¼¤ÈÁêÀ¤¬ÎÉ¤¤°Õ³°¤Ê¿©¤ÙÊª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥í¥Ã¥Æ ¥¯¡¼¥ê¥Ã¥·¥å¤Î¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¶Ã¤¡Û¡Ö¤¨¤Ã¡Ä¡×¡¡¤³¤ì¤¬¥í¥Ã¥Æ¤¬¾Ò²ð¤¹¤ë¡È°Õ³°¤Ê¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡É¤Ç¤¹¡ª
¡¡¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¡Ö°Õ³°¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¤¹¤¬¡ÄÇ®¡¹¤Î¥«¥ì¡¼¤Ë¥¯¡¼¥ê¥Ã¥·¥å ¥Ð¥Ë¥é¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¹¤ë¤È¥³¥¯¤¬½Ð¤Æ¥Þ¥¤¥ë¥É¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¤½¤Î¾å¤Ç¿É¸ý¥«¥ì¡¼¤¬ÆÃ¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¡ª »Ä¤Ã¤¿¥¯¡¼¥ê¥Ã¥·¥å¤Ï¿©¸å¤Î¥Ç¥¶¡¼¥È¤Ë¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢X¤Ç¤Ï¡Ö¤ª¤«¤ï¤ê¤¬¿Ê¤ß¤½¤¦¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï°Õ³°¤ä°Õ³°¡ª¡ª»î¤·¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡ª¡×¡ÖÀäÂÐ¤ª¤¤¤·¤¤¤ä¤Ä¡×¡Ö°Õ³°¤¹¤®¤Æ¾Ð¤Ã¤¿¡×¡Ö¤½¤ì¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï°ìÅÙ»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£