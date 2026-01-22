¡ÖÄ»½Ãµº²è¡×¤Îµ¼¿Í²½¤·¤¿Æ°Êª¤¿¤Á¤òÊÔ¤ß¤ä»É½«¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥½¥Ã¥¯¥¹¡ØÄ»½Ãµº²è¤ÈÊ¡½õ¤µ¤ó¡ÙÈ¯Çä
Ê¡½õ¤Î¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ë¡¢Ä»½Ãµº²è¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¿·¾¦ÉÊ¡ÖÄ»½Ãµº²è¤ÈÊ¡½õ¤µ¤ó¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÄ»½Ãµº²è¡×¤ÏÊ¿°Â¸å´ü¤«¤é³ùÁÒÁ°´ü¤Ë¤«¤±¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿µþÅÔ»Ô¤Î¹â»³»û¤ËÅÁ¤ï¤ëµº²è³¨´¬¤Ç¡¢µ¼¿Í²½¤µ¤ì¤¿Æ°Êª¤ä¿ÍÊª¤¬É½¾ðË¤«¤ËÀ¸¤À¸¤¤ÈÉÁ¤«¤ì¡¢¤Þ¤¿¡¢Åö»þ¤ÎÀ¤Áê¤äÊ¸²½¤òÈ¿±Ç¤·¤¿¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤Ê¡ÖÍ·¤Ó¡×¤¬É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²óÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¡ÖÄ»½Ãµº²è¡×¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë¥«¥¨¥ë¤ä¤¦¤µ¤®¡¢±î¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÁ¡ºÙ¤ÊÊÔ¤ß¤ä»É½«¤ÇÍî¤È¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï£´¼ïÎà¡£¤½¤ì¤¾¤ì¥«¥é¡¼Å¸³«¤¢¤ê¡£
¤¦¤µ¤®ÊÁ ¥¯¥ë¡¼¾æ
²Á³Ê¡§1,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡¥µ¥¤¥º¡§23-27Ñ¡¡(¥¸¥§¥ó¥À¡¼¥Õ¥ê¡¼)
¥«¥é¡¼Å¸³«¡§¥¥ã¥á¥ë¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¡¢¥Í¥¤¥Ó¡¼¡¢ÌÝ¥°¥ì¡¼
¤¦¤µ¤®ÊÁ»É½«¡¡¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¾æ¥½¥Ã¥¯¥¹
²Á³Ê¡§1,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡¥µ¥¤¥º¡§ 23-27Ñ¡¡(¥¸¥§¥ó¥À¡¼¥Õ¥ê¡¼)
¥«¥é¡¼Å¸³«¡§¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥ï¥¤¥ó¡¢¥°¥ì¡¼
¤¦¤µ¤® ¤«¤¨¤ë ¥¯¥ë¡¼¾æ
²Á³Ê¡§1,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡¥µ¥¤¥º¡§23-24cm
¥«¥é¡¼Å¸³«¡§¥é¥¤¥È¥Ù¡¼¥¸¥å¡¢¥Ô¥ó¥¯¡¢¥é¥¤¥È¥°¥ê¡¼¥ó
»É½«¥¯¥ë¡¼¾æ¥½¥Ã¥¯¥¹
²Á³Ê¡§1,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡¥µ¥¤¥º¡§23-25ÑÂÐ±þ
¥«¥é¡¼Å¸³«¡§¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥ï¥¤¥ó¡¢¥Ù¡¼¥¸¥å
¸ý»æ¡ÊÎ¾ÂÊ¬¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÎ±¤á¤ë»æÀ½¤ÎÁõ¾þÉÊ¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÄ»½Ãµº²è¡×¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤ËÃÎ¤é¤ì¤ë¥«¥¨¥ë¤È¥¦¥µ¥®¤ÎÁêËÐ¤Î¥·¡¼¥ó¤Ë¹Ô»ö»Ñ¤ÎÊ¡½õ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¡¢º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡£
¡ÖÄ»½Ãµº²è¤ÈÊ¡½õ¤µ¤ó¡×¤Ï¡¢Á´¹ñ¤ÎÉ´²ßÅ¹¡Ê·¤²¼Çä¾ì¡Ë¡¢Ê¡½õ¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤ÆÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡£