この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

思春期の子育てアドバイザーが解説。子の大きな夢に「現実を見なさい」はNG。本人のやる気を引き出す体験のさせ方

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

思春期の子育てアドバイザーである道山ケイ氏が、自身のYouTubeチャンネル「思春期の子育てCh【元中学校教師道山ケイ】」で、「【子供の将来の夢】現実のギャップが心配なときに、親がやってはいけないNG対応3選」と題した動画を公開。子どもが抱く大きな夢と、それに見合わない行動とのギャップに悩む保護者に向けて、子どものやる気を引き出すための具体的なアプローチを解説した。



動画は、「子どもの将来の夢が自衛隊に入ることだが、規則正しい生活も送れず遅刻も多い。このままでは挫折する」という保護者からの相談を取り上げた。道山氏は、このような状況で親が言葉で「今のままではダメだ」と説いても、子どもの心には響かず行動は変わらないと指摘。最も重要なのは、言葉ではなく「体験をたくさんさせる」ことだと語る。



具体的には、自衛隊の見学会やイベントなどに定期的に子どもを連れて行くことを提案。現場で働く隊員と話したり、実際の訓練の様子を目の当たりにしたりすることで、子どもは夢に対する現実味を感じ、自らの行動を省みるきっかけを得られるという。その場で倍率などの具体的な情報を聞くことも、目標達成への意識を高める上で効果的だと説明した。



また、子どもの夢に対して現実を伝える際の心構えについても言及。親が説得しても聞かない場合は無理に言う必要はなく、「（夢が）叶うといいね。たくさんの人を助けてあげてね」と肯定的に見守る姿勢が大切だとした。年齢が上がるにつれて子どもは自ら現実を認識するようになり、本気であれば自分で道を切り開いていくはずだと述べた。



そのためには、挑戦するための「気力」が必要不可欠であり、その源は親との良好な関係、すなわち「愛情バロメータ」の高さにあると道山氏は指摘する。日頃から子どもが求めることを可能な限り行い、嫌がることを避ける関わりが、子どもの気力を育む土台となる。



最後に、子どもの脳にやる気のスイッチを入れる方法として3つのステップを紹介。①「俺は自衛官になる」などと口に出して友人に宣言する、②イベント参加などで五感を通じて感じる、③実際に試験を受けて失敗経験を積む、といった段階を経ることで、「このままじゃダメだ」という強い動機が生まれるという。夢と現実のギャップに悩むとき、まずは子ども自身が現実を体験する機会を作ってみてはいかがだろうか。