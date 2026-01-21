この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「じたばたシニアライフ_普通の夫婦と猫の暮らし」を運営するじたばた夫妻が、「【夫68歳、妻62歳】働くのって結構いいじゃん 定年後の幸せ探し」と題した動画を公開しました。夫が65歳で仕事を辞めてから約4年、年金生活を送る中での心境の変化やお金について、率直に語っています。



動画の冒頭で夫妻は、リタイア当初の生活を振り返ります。年金生活が始まると毎月かなりの赤字となり、「大丈夫かな」と不安でドキドキする日々だったと妻は語ります。夫も当時は「辞めなければよかった」と思うことがよくあったそうです。お金のことで喧嘩になることもあったと明かしました。



しかし、4年が経ち状況や気持ちに変化があったといいます。夫は今では「一番の辞め時だった」と感じていることを告白。妻は、突然YouTubeを始めたり、その動画が少しずつ見られるようになったりと、自分たちの年金生活は「ジェットコースターみたいに浮き沈みが激しくて面白い」と話します。後半では、夫が会社員時代の終盤に置かれていた状況や、妻がパートの職探しで経験した現実についても触れられています。



動画を通して夫妻は、赤字続きの生活への不安を乗り越え、現在は働くことにも前向きになっている様子を見せています。定年後の生活を考える上で、参考になるかもしれません。



