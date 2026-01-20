ユニバーサル・スタジオ・ジャパンにて、映画「ウィキッド」シリーズの世界を現実の空間で楽しめるスペシャルイベント「『ウィキッド 永遠の約束』セレブレーション」が、2026年2月20日（金）より期間限定で開催されます。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンが、世界中で大きな反響を呼んでいる映画『ウィキッド 永遠の約束』の日本公開（2026年3月6日）を記念し、作品の世界観を全身で体感できるプログラムを展開。

主人公「エルファバ」と「グリンダ」に実際に会える特別なグリーティングや、劇中衣装のレプリカ展示、限定フード＆グッズなどがラインナップします。

映画の世界から飛び出したような魔法の体験や、パークだけの特別なひとときが楽しめます☆

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『ウィキッド 永遠の約束』セレブレーション

開催期間：2026年2月20日（金）〜2026年12月27日（日）

開催場所：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン内 各所

（※グリーティング・展示は「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド」出口付近のショーウインドー前）

『ウィキッド 永遠の約束』セレブレーションは、昨年多くのゲストから高い支持を集めたプログラムが、映画完結編の公開に合わせて再び登場するものです。

映画の世界観が息づく空間でキャラクターと触れ合えるグリーティングを中心に、実物と見紛うほどのクオリティで制作された衣装展示、作品をイメージしたフードやグッズなど、ファンにはたまらない要素が満載となっています。

映画館での鑑賞と合わせて楽しむことで、「ウィキッド」の世界に深く浸ることができるイベントです。

スペシャル・グリーティング

開催場所：「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド」出口付近のショーウインドー前

開催時間：1回あたり約25分（※開催時間、回数は日によって異なる）

日本ではパークでしか体験できない、主人公「エルファバ」と「グリンダ」に実際に出会える特別なグリーティング。

映画の世界観が再現された空間で、二人と向き合い、言葉を交わしたり記念撮影をしたりと、物語の世界に足を踏み入れるような体験が可能です。

時には、グリンダが髪を振り上げる印象的な仕草“トス・トス（Toss Toss）”を直接レクチャーする場面も見られます。

作品を象徴するふるまいや所作が間近で披露され、その場の空気や掛け合いから生まれる一つひとつのやり取りを通して、特別な時間を楽しむことができます。

体験したゲストからは「映画のワンシーンの中に立っているような気持ちになった」「すごく近い距離で世界観を共有できる」といった感動の声が寄せられています。

目の前で繰り広げられる魔法のようなひとときに期待が高まります。

劇中衣装のレプリカ展示

開始日：2026年2月20日（金）

開催場所：「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド」出口付近のショーウインドー

アカデミー賞衣装デザイン賞を受賞した前作の展示に続き、今回は『ウィキッド 永遠の約束』で二人が着用する衣装を再現したレプリカが登場します。

色や形、装飾などの細部までこだわりを極めたリアルなドレスは、思わず映画のシーンがよみがえるような臨場感あふれる仕上がり。

映画の中で見ていた美しい世界を、目の前でじっくりと鑑賞することができます。

こちらはエルファバの衣装。

特徴的なシルエットや素材感が忠実に再現されており、二人の魔女の物語をより近くに感じられる展示となっています。

ウィキッド・チュリトス 〜ピーナッツバター・フレーバー〜

販売開始日：2026年2月20日（金）

販売場所：ユニバーサル・モンスター・ライブ・ロックンロール・ショー前フードカート

エルファバとグリンダをイメージしたチュリトスが、映画の世界観を反映したデザインにリニューアルして登場します。

グリーンとピンクのカラーリングが印象的で、昨年好評を博したピーナッツバター・フレーバーを採用。

パークでの散策のお供に最適な、見た目も楽しい一品です。

オリジナルグッズ

販売開始日：2026年2月20日（金）

販売場所：ユニバーサル・スタジオ・セレクト

映画の世界観を身につけて楽しめるオリジナルグッズも多数ラインナップされます。

こちらは、グラデーションカラーにラメプリントを施したスウェット。

エルファバとグリンダのシルエットがデザインされており、パーク内だけでなく日常使いもできるアイテムです。

エメラルドシティを表現した刺繍とプリントが映えるジャケット。

作品の世界観を存分にアピールできる、インパクト抜群のデザインとなっています。

バッグにつけて楽しめるキーチェーンや、帽子モチーフとシフォンリボンがアクセントになったブレスレットセットなど、さりげなく世界観を取り入れられる小物も充実しています。

清水美依紗さん（日本版吹替声優）コメント

映画で善い魔女グリンダ役の日本版吹替を担当した清水美依紗さんが、本イベントの開催に寄せてコメントを寄せました。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのファンの皆さん、こんにちは！清水美依紗です！

世界中で社会現象を巻き起こした『ウィキッド ふたりの魔女』の続きを描き、私も善い魔女グリンダ役として吹替に参加した『ウィキッド 永遠の約束』が3月6日（金）に全国公開となります。

また、前回に引き続きユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、映画の公開を記念したスペシャルイベントを期間限定で開催します！

エルファバとグリンダのふたりに会えるほか、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオリジナルコラボフードとグッズも発売されます！

私自身も昨年パークでエルファバとグリンダと一緒に夢のような魔法のような時間を過ごしたので、またふたりに会えるのがとっても楽しみです。

皆さんもこの春は映画館で『ウィキッド 永遠の約束』をご覧いただき、映画で感じた感動を、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでももう一度ご体験ください！

映画『ウィキッド 永遠の約束』

公開日：2026年3月6日（金）全国公開

昨年映画界を席巻した『ウィキッド』の最終章。

エルファバとグリンダが道を分かち、それぞれの選択と向き合う中で、“カンザスから来た少女”の出現により再び運命が交錯します。

オズの世界を永遠に変える、ふたりの魔女の心揺さぶる物語にご期待ください。

映画の公開と共に楽しみたい、ファン必見のプログラム。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「『ウィキッド 永遠の約束』セレブレーション」の紹介でした。

