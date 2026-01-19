お笑いコンビ「U字工事」が1月19日、公式X（旧Twitter）を更新。

ロケ先の川で、益子卓郎さんがエビを捕まえた時の様子を公開したところ、「ほっこりする」といった声が広がっています。

【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】

投稿したのは相方の福田薫さん。「卓郎がロケ先の川でジーッと何かを探してんなぁぁと思ったら、、、エビを捕まえて、とても嬉しそうにしてました！」と報告しました。

写真には、川の中の岩場にしゃがみ込み、真剣な表情で水面を見つめる姿や、捕まえたエビを手にカメラへ向かって差し出す益子さんの姿が収められています。

スーツ姿に赤いネクタイというお馴染みの衣装のまま、少年のような笑顔を見せる様子が印象的です。なお、エビはその後リリースしたことも報告されています。

この投稿は17万回以上表示され、「笑顔が小学生みたい」「心がピュアすぎて好き」「嬉しそう」といったコメントが寄せられました。

普段は“栃木生まれのなまり”を武器に、軽快なトークで親しまれるU字工事ですが、こうした自然体の一幕からも、二人の人柄が垣間見える投稿となっています。

＜参考・引用＞

U字工事（@Ujikoji_offical）

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By おたくま編集部 | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026011906.html