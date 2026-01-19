冬のイベントごはんやプチギフトに！かわいすぎる「スノーマン」のデコレシピ
食べるのがもったいない！キュンとするデコアイデア5選
いつものお好み焼きが変身「スノーマンアート」
こちらは、かわいいスノーマンを登場させて、いつもの食卓を一気に冬のアートに変えてしまう「お好み焼き」！
真っ白なスノーマンの正体は、とろ〜り溶けたチーズ。そこに、ケチャップの赤やカレーマヨの黄色、ソースを混ぜたベージュなど、身近な調味料で描かれたカラフルなマフラーが彩りを添えています。
周りのデコレーションは、青のりと紅生姜を散らしてリース風に仕上げ、マヨネーズで繊細な雪の結晶を描くという、真似したくなる遊び心がいっぱい。
「お好み焼き＝ガッツリ」というイメージを覆すかわいらしさで、バレンタインのランチや夕食にもぴったりですね。
スノーマンのお好み焼き｜Instagram（@yoshimayu_）ぷっくり膨らみが愛らしい「雪だるまトースト」
こんなにキュートな「雪だるまトースト」なら、朝から幸せな気分になれちゃいますね。
表面のスライスチーズの下には、なんとゆで卵を忍ばせるというアイデア。トーストすることで、チーズがとろりと溶けて卵の丸みが浮き出てくるので、まるで本物の雪だるまのようにぷっくり♪
仕上げには、カニカマの赤いマフラーと帽子をセット。黒ゴマのつぶらな瞳やケチャップのチークを添えれば、食べるのがもったいないほど愛らしい表情です。
ハード系のカンパーニュを使えば、見た目もおしゃれでカフェのような仕上がりに。特別な日や、休みの日の朝ごはんを彩る最高の一皿になりそうですね。
雪だるまトースト｜Instagram（@slow_kitchen.rio）大きいサイズが◎「マシュマロクッキー」
こちらは、大きなサイズのマシュマロをカットしてオーブンで焼き上げる「マシュマロ・スノーマンクッキー」。
真っ白なキャンバスに、チョコペンでひとつひとつ表情やマフラーを描き込めば、世界にひとつだけのユニークな雪だるまの完成。頭をかじられちゃったスノーマンの姿もキュート♪
材料もシンプルで挑戦しやすいマシュマロクッキーですが、大きいサイズで作るとかわいさ倍増！ バレンタインのプチギフトとしても喜ばれそうです。サクッとした食感と甘い香りに包まれて、冬のティータイムを楽しんでみませんか？
大きな雪だるまのマシュマロクッキー｜Instagram（@okunonolife）作って楽しい＆かわいい「スノーマンクッキー」
食べ応え満点の「スノーマン・チョコチップクッキー」。まるで映画のワンシーンに出てきそうな、厚めのチョコチップクッキーです。
ベースの厚焼きクッキーは、ホットケーキミックスで作れる手軽さがうれしいポイント。焼きたての余熱を利用してマシュマロを置くことで、少しだけとろりと溶けた「溶けかけのスノーマン」の質感が絶妙です。
細いプリッツを腕に見立てた立体的なデコレーションも、遊び心がキラリ。ザクザクとした力強い食感と、ふわとろなマシュマロの甘いコントラストが最高！ バレンタインの友チョコとして配れば、そのセンスの良さに注目が集まることまちがいなしですよ。
スノーマンクッキー｜Instagram（@ouchigohan.jp）ココアに溶けていく「マシュマロチョコ雪だるま」
寒い日のティータイムをロマンチックに彩る「雪だるまのホットドリンク」。
お気に入りのピックでつないだ2つのマシュマロに、表情を書き込んで雪だるまに。市販のチョコレートを帽子のようにちょこんと乗せるナイスアイデア！
熱々のココアへやさしくダイブさせたら、まるでお風呂にホカホカと浸かっているかのようなスノーマンの姿に、見ているだけで和む〜♪ 雪だるまがゆっくりとココアに溶け込み、甘くとろけていく過程もほっこりできる時間になりそう。
一日の終わりに自分を甘やかすご褒美ドリンクにいかがですか？
マシュマロチョコ雪だるま｜Instagram（@migu_mogu）
スノーマンアレンジで冬シーズンを楽しもう
寒い冬はまだ続きますが、愛らしいスノーマンが食卓に現れたら、すっかり癒されて心までポカポカ温まりそうです。そのかわいらしいビジュアルは、プレゼントにしても笑顔があふれること間違いなし。
ぜひ、冬のシーズンを楽しむデコレーションとして参考にしてみてくださいね！