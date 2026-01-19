冬のイベントごはんやプチギフトに！かわいすぎる「スノーマン」のデコレシピ

雪が積もる風景が似合う、本格的な冬がやってきましたね。カレンダーをめくれば、バレンタインまであとわずか。そんな今の時期、密かにブームとなっているのが、思わずキュンとしてしまう「雪だるまモチーフ」のレシピ。今回は、スイーツからごはん系まで、かわいらしいアイデアをご紹介します！

食べるのがもったいない！キュンとするデコアイデア5選

いつものお好み焼きが変身「スノーマンアート」

こちらは、かわいいスノーマンを登場させて、いつもの食卓を一気に冬のアートに変えてしまう「お好み焼き」！

真っ白なスノーマンの正体は、とろ〜り溶けたチーズ。そこに、ケチャップの赤やカレーマヨの黄色、ソースを混ぜたベージュなど、身近な調味料で描かれたカラフルなマフラーが彩りを添えています。

周りのデコレーションは、青のりと紅生姜を散らしてリース風に仕上げ、マヨネーズで繊細な雪の結晶を描くという、真似したくなる遊び心がいっぱい。

「お好み焼き＝ガッツリ」というイメージを覆すかわいらしさで、バレンタインのランチや夕食にもぴったりですね。

こんなにキュートな「雪だるまトースト」なら、朝から幸せな気分になれちゃいますね。

表面のスライスチーズの下には、なんとゆで卵を忍ばせるというアイデア。トーストすることで、チーズがとろりと溶けて卵の丸みが浮き出てくるので、まるで本物の雪だるまのようにぷっくり♪

仕上げには、カニカマの赤いマフラーと帽子をセット。黒ゴマのつぶらな瞳やケチャップのチークを添えれば、食べるのがもったいないほど愛らしい表情です。

ハード系のカンパーニュを使えば、見た目もおしゃれでカフェのような仕上がりに。特別な日や、休みの日の朝ごはんを彩る最高の一皿になりそうですね。

雪だるまトースト｜Instagram（@slow_kitchen.rio）大きいサイズが◎「マシュマロクッキー」

こちらは、大きなサイズのマシュマロをカットしてオーブンで焼き上げる「マシュマロ・スノーマンクッキー」。

真っ白なキャンバスに、チョコペンでひとつひとつ表情やマフラーを描き込めば、世界にひとつだけのユニークな雪だるまの完成。頭をかじられちゃったスノーマンの姿もキュート♪

材料もシンプルで挑戦しやすいマシュマロクッキーですが、大きいサイズで作るとかわいさ倍増！ バレンタインのプチギフトとしても喜ばれそうです。サクッとした食感と甘い香りに包まれて、冬のティータイムを楽しんでみませんか？

大きな雪だるまのマシュマロクッキー｜Instagram（@okunonolife）作って楽しい＆かわいい「スノーマンクッキー」

食べ応え満点の「スノーマン・チョコチップクッキー」。まるで映画のワンシーンに出てきそうな、厚めのチョコチップクッキーです。



ベースの厚焼きクッキーは、ホットケーキミックスで作れる手軽さがうれしいポイント。焼きたての余熱を利用してマシュマロを置くことで、少しだけとろりと溶けた「溶けかけのスノーマン」の質感が絶妙です。

細いプリッツを腕に見立てた立体的なデコレーションも、遊び心がキラリ。ザクザクとした力強い食感と、ふわとろなマシュマロの甘いコントラストが最高！ バレンタインの友チョコとして配れば、そのセンスの良さに注目が集まることまちがいなしですよ。

スノーマンクッキー｜Instagram（@ouchigohan.jp）ココアに溶けていく「マシュマロチョコ雪だるま」

寒い日のティータイムをロマンチックに彩る「雪だるまのホットドリンク」。

お気に入りのピックでつないだ2つのマシュマロに、表情を書き込んで雪だるまに。市販のチョコレートを帽子のようにちょこんと乗せるナイスアイデア！

熱々のココアへやさしくダイブさせたら、まるでお風呂にホカホカと浸かっているかのようなスノーマンの姿に、見ているだけで和む〜♪ 雪だるまがゆっくりとココアに溶け込み、甘くとろけていく過程もほっこりできる時間になりそう。

一日の終わりに自分を甘やかすご褒美ドリンクにいかがですか？

マシュマロチョコ雪だるま｜Instagram（@migu_mogu）

スノーマンアレンジで冬シーズンを楽しもう

寒い冬はまだ続きますが、愛らしいスノーマンが食卓に現れたら、すっかり癒されて心までポカポカ温まりそうです。そのかわいらしいビジュアルは、プレゼントにしても笑顔があふれること間違いなし。

ぜひ、冬のシーズンを楽しむデコレーションとして参考にしてみてくださいね！