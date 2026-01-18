この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

歯科医師が解説！自覚症状なしで進行する「歯根嚢胞」とは？セルフチェックで早期発見のポイントがわかる

歯科医師の木村隆寛氏が運営するYouTubeチャンネル「木村先生には歯が立たない!!【あなたの歯にプラスする】」が、「【閲覧注意】歯を失う原因の一つの歯根嚢胞を症例付きで解説！歯根嚢胞のセルフチェック方法をご説明します」と題した動画を公開。自覚症状がないまま進行し、歯の神経が死んでしまうこともある「歯根嚢胞（しこんのうほう）」について、セルフチェックの方法を解説した。



歯根嚢胞とは、歯の根の先に細菌が溜まり、膿の袋ができてしまう病気である。木村氏は「ごく初期の歯根嚢胞は、歯医者でも気づけないことが多々ある」と述べ、自覚症状がほとんどないため発見が非常に難しいと指摘する。



動画では実際のレントゲン写真を用いて解説が行われた。一目瞭然なほど大きく黒い影が映った歯根嚢胞の症例がある一方で、同じ患者の口内には、一見すると分かりにくい歯根嚢胞が複数存在していた。木村氏によると、患者本人は全く気づいていなかったという。



では、どうすれば自分で気づくことができるのか。木村氏はセルフチェックで見るべき症状を4つ挙げた。その中でも特に典型的な症状が、「歯が痛くなる→消える」という経過だ。木村氏は「数日間、噛むとすごく痛かったが、2、3日経ったら痛みがなくなった」という経験について言及。これは「歯髄が壊死する時の典型的な症状」であり、神経が死んでしまったことで痛みを感じなくなった危険なサインである可能性があると警鐘を鳴らす。



その他にも、「噛んだときの感覚がなくなる・変になる」「歯が浮いた感じがする」といった違和感も兆候の一つだ。さらに症状が進行すると、歯茎にニキビのようなおでき「フィステル（歯肉膿瘍）」ができることがある。これは膿の出口であり、できたり消えたりを繰り返すという。



歯根嚢胞は自覚症状に乏しく、気づいたときには手遅れになっているケースも少なくない。過去の歯の痛みを放置せず、定期的な歯科検診とレントゲン検査を受けることが、歯を守る上で重要であるといえるだろう。