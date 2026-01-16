16ºÐÌ¤Ëþ¤ÎSNS¶Ø»ß¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë470Ëü·ï¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÄä»ß¡¡¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢À¯ÉÜ
µîÇ¯12·î¤Ë16ºÐÌ¤Ëþ¤ÎSNS¤ÎÍøÍÑ¤ò¶Ø»ß¤¹¤ëË¡Î§¤ò»Ü¹Ô¤·¤¿¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢À¯ÉÜ¤Ï16Æü¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë470Ëü·ï¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬Ää»ß¤µ¤ì¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç¤ÏµîÇ¯12·î¡¢À¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ16ºÐÌ¤Ëþ¤ÎSNS¤ÎÍøÍÑ¤ò¶Ø»ß¤¹¤ëË¡Î§¤¬»Ü¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢À¯ÉÜ¤ÏË¡Î§¤¬»Ü¹Ô¤µ¤ì¤Æ1¤«·î¤¢¤Þ¤ê¤¬·Ð²á¤·¤¿16Æü¡¢µ¬À©ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ä¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ö¥Ã¥¯¤Ê¤É10¤ÎSNS¤Ç¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ¾¯¤Ê¤¯¤È¤â470Ëü·ï¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬Ää»ß¤µ¤ì¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢Ç¯Îð¤òµ¶¤Ã¤Æ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºî¤Ã¤¿¤ê¡¢µ¬À©ÂÐ¾Ý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤SNS¤Ë°Ü¹Ô¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢»È¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤â¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢µ¬À©Åö¶É¤ÏSNS¤Î±¿±Ä²ñ¼Ò¤¬µ¬À©Æ¨¤ì¤òËÉ¤°ÂÐºö¤òÅ¬ÀÚ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢´Æ»ë¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£