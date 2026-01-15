¡Ø¥´¥´¥¹¥Þ¡Ù¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î¡È¥Æ¥í¥Ã¥×¸íÉ½µ¡É¤¬È¯À¸¡¢¡Ö¾®³ØÀ¸¤Ç¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¿Éíå¤ÊÀ¼´ó¤»¤é¤ì¤¿¥ß¥¹¤È¤Ï
¡¡1·î12ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¥´¥´¥¹¥Þ¡ÁGOGO¡ªSmile¡ª¡Á¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Çµ¯¤¤¿¡È¤¢¤ë¥ß¥¹¡É¤¬¡¢°ñ¾ë¸©Ì±¤Î´Ö¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤ÎÆü¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢´ØÅìÃÏÊý¤ò½±¤¦¶¯¤¤´¨µ¤¤ä¡¢³ÆÃÏ¤ÇÁê¼¡¤°»³²Ð»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î²òÀâ¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ë»È¤ï¤ì¤¿´ØÅì¤ÎÃÏ¿Þ¥Õ¥ê¥Ã¥×¤Ç¡¢¡Ø°ñ¾ë¸©¡Ù¤¬¸í¤Ã¤Æ¡Ø°ñÌÚ¸©¡Ù¤ÈÉ½µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£CBC¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Çµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤ÎÂôÊþ¹¨¤µ¤ó¤Ï¤½¤Î¥Õ¥ê¥Ã¥×¤ò»È¤Ã¤Æ²òÀâ¤òÂ³¤±¡¢»Ê²ñ¤ÎÀÐ°æÎ¼¼¡¤µ¤ó¤âÆÃ¤Ë°ãÏÂ´¶¤Ëµ¤¤Å¤¯ÍÍ»Ò¤â¤Ê¤¯¡¢¡Ø¤³¤³¤Î¤È¤³¤íÉ÷¤Ç¤Í¡Ä¡Ä¡Ù¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤éÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¥Õ¥ê¥Ã¥×¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÌó1Ê¬¡£¤À¤¬¸í¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÄÄ¼Õ¤ÏÆÃ¤Ë¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¹ñ²ñ¤ÎÏÃ¤äÀ®¿Í¼°¤ÎÏÃÂê¤Ø°Ü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡X¾å¤Ç¤Ï
¡ÔÅÔÆ»ÉÜ¸©¤¬¤¤Á¤ó¤ÈÇÄ°®½ÐÍè¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥ª¡¼¥ë¥É¥á¥Ç¥£¥¢¡Õ
¡Ô°ñ¾ë¸©¤Î´Á»ú¤Ê¤ó¤Æ¾®³ØÀ¸¤Ç¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤è¡Õ
¡¡¤È¤¤¤Ã¤¿¿É¤é¤Ä¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊüÁ÷ºî²È¤¬¸ì¤ë¡£
¡ÖºÇ¶á¤Î¥Õ¥ê¥Ã¥×À©ºî¤Ï¡¢¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¥Ñ¥½¥³¥óÆþÎÏ¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤áÄ¾Á°¤Þ¤Ç²¿ÅÙ¤â½¤Àµ¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ø¥´¥´¥¹¥Þ¡Ù¤ÏÀ¸ÊüÁ÷¡£»þ´Ö¤¬²¡¤¹¤È¥Á¥§¥Ã¥¯¤âÈ´¤±¤¬¤Á¡£¤¿¤À¡¢¡È°ñ¾ë¡É¤ò¡È°ñÌÚ¡É¤È¸í¤ë¤Î¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¾Ç¤ê¤Ç¤Ï¾¯¤·ÀâÌÀ¤·¤Å¤é¤¤¡£¤¦¤í³Ð¤¨¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤â»ÅÊý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Í¡×
¡¡¤½¤ó¤Ê¡Ø¥´¥´¥¹¥Þ¡Ù¤Ï1·î7Æü¡¢ÈÖÁÈ»Ï¤Þ¤Ã¤Æ°ÊÍè¤Î²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÊüÁ÷ºî²È¤¬¸ì¤ë¡£
¡ÖºòÇ¯1Ç¯´Ö¤ÎÇ¯´ÖÊ¿¶Ñ»ëÄ°Î¨¤Ç¡¢´ØÅìÃÏ¶è¤Ï¸Ä¿Í2.4¡ó¡Ê¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡¢´ØÅì¡¿°Ê²¼Æ±¡Ë¡¢À¤ÂÓ4.7¡ó¤òµÏ¿¤·¡¢ºòÇ¯¤ËÂ³¤¤¤ÆÆ±»þ´ÖÂÓ¥È¥Ã¥×¤ò³ÍÆÀ¡£
¡¡ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¡Ø¾ðÊó¥é¥¤¥Ö ¥ß¥ä¥Í²°¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤¬¶¯¤µ¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¿´ØÀ¾ÃÏ¶è¤Ç¤â¡¢¸Ä¿Í2.4¡ó¡¢À¤ÂÓ4.8¡ó¤ÇµÕÅ¾¤·¡¢ÊüÁ÷³«»Ï°ÊÍè½é¤ÎÇ¯´Ö¼ó°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿ÅÀ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÌ¾¸Å²°ÃÏ¶è¤Ç¤â3Ç¯Ï¢Â³¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤ê¡¢ºòÇ¯9·î¤«¤é¡Ø½Ü´¶LIVE ¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª¡Ù¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿»°¤ÄÇÃ¤ÎÁè¤¤¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡ÈÃë¤Î²¦¼Ô¡É¸òÂå¤ò°õ¾Ý¤Å¤±¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÊüÁ÷ºî²È¡Ë
¡¡ÃúÇ«¤ÊÈÖÁÈºî¤ê¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡Ø¥´¥´¥¹¥Þ¡Ù¤À¤¬¡¢²áµî¤Ë¤â¥Æ¥í¥Ã¥×¥ß¥¹¤Ïµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö2018Ç¯7·î¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¿ÀÆàÀî¡¦¹¾¤ÎÅç¤ÎÅ·µ¤¤òÅÁ¤¨¤ëÃæ¤Ç¡Ø³ÆÃÏ¤ÎÌÔ½ëÆü ½ªËö¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¯!?¡Ù¤ÈÉ½¼¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÊüÁ÷Ãæ¤Ë¡È½µËö¡É¤ÈÄûÀµ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë2022Ç¯1·î¤Ë¤Ï¡¢´ØÅì¤ÎÀÑÀã¾õ¶·¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëºÝ¡¢ºë¶Ì¡¦±ºÏÂ±Ø¼þÊÕ¤ò±Ç¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤¹¤Ç¤Ë¹çÊ»¤Ç¾ÃÌÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ø±ºÏÂ»Ô¡Ù¤È¥Æ¥í¥Ã¥×É½µ¤·¡¢CMÌÀ¤±¤ËÀÐ°æ¤µ¤ó¤¬ÄÄ¼Õ¤¹¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ëÄ°Î¨¤¬¹â¤¤¤æ¤¨¤Ë¡¢¤ä¤Ï¤êÃíÌÜ¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ê·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡ÈÃë¤Î²¦¼Ô¡É¤ÎºÂ¤Ë½¢¤¤¤¿º£¤³¤½¡¢¥¤¡¼¥¸¡¼¥ß¥¹¤¬²¦¼ÔÅ¾Íî¤Î°ú¤¶â¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦µ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤â¤Î¤À¡£