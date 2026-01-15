¤³¤Îµ­»ö¤Ï°Ê²¼¤ÎÆ°²è¤ò´ð¤Ë¡¢Æ°²èÅê¹Æ¼Ô¤Î¾µÂú¤òÆÀ¤¿¾å¤Ç¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¼¹É®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹

AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Î¡ÖManus¡×¤¬¡¢2025Ç¯12·î¤Ë¡¢ºÇ¿·¤Î¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¥â¥Ç¥ë¡ÖManus 1.6¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¡¢¿·¤¿¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Îºî¤ê¤¿¤¤¥â¥Ð¥¤¥ë¥¢¥×¥ê¤ò´ÊÃ±¤Ë¹½ÃÛ¤Ç¤­¤ëµ¡Ç½¤ä¡¢²èÁü¤ò¹âÅÙ¤ËÊÔ½¸¤Ç¤­¤ë¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ó¥åーµ¡Ç½¡×¤Ê¤É¤¬¼ÂÁõ¤µ¤ì¡¢¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤âÆ¬¤ÎÃæ¤ÎÁÏÂ¤¤ò¶ñ¸½²½¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

ËÜÆ°²è¤Ç¤Ï
Âè°ì¾Ï¡§Manus¤Î³µÍ×¤È»È¤¤Êý
ÂèÆó¾Ï¡§Manus 1.6¤ÎºÇ¿·µ¡Ç½
Âè»°¾Ï¡§Manus 1.6¤Î³èÍÑ»öÎã
¤Î»°¾Ï¹½À®¤Ç¡¢AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡ÖManus¡×¤Î³µÍ×¤È»È¤¤Êý¡¢ºÇ¿·¤Î¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¥â¥Ç¥ë¤Î¡ÖManus1.6¡×¤ÎºÇ¿·µ¡Ç½¤È¡¢Manus1.6¤ò»È¤Ã¤¿¶ñÂÎÅª¤Ê³èÍÑ»öÎã¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤³¤ì¤«¤éManus¤ò¿¨¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤Êý¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÎÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Ï¡¢¤¼¤ÒÆ°²èËÜÊÔ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ

00:25

¿·µ¡Ç½(1) ¥â¥Ð¥¤¥ë¥¢¥×¥ê³«È¯
00:31

¿·µ¡Ç½(2) ¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ó¥å¡¼µ¡Ç½
00:43

¿·µ¡Ç½(3) ¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ
01:28

Manus¤Î³µÍ×¤È»È¤¤Êý

´ØÏ¢µ­»ö

ÌÌÅÝ¤ÊPCºî¶È¤ÏAI¤Ë¡È´ÝÅê¤²¡É¤Î»þÂå¤Ø¡ª Anthropic¤Î¿·AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡ÖClaude Cowork¡×¤¬»Å»ö¤Î¾ï¼±¤òÊÑ¤¨¤ë¡ª

ÌÌÅÝ¤ÊPCºî¶È¤ÏAI¤Ë¡È´ÝÅê¤²¡É¤Î»þÂå¤Ø¡ª Anthropic¤Î¿·AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡ÖClaude Cowork¡×¤¬»Å»ö¤Î¾ï¼±¤òÊÑ¤¨¤ë¡ª

 ÆüËÜ¸ì¤Ç»Ø¼¨¤¹¤ë¤À¤±¡ª Google¤ÎÌµÎÁAI¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¥¢¥×¥ê¡ÖAntigravity¡×¤ÇWeb¥µ¥¤¥È¤ä¥²ー¥à¡¢¥¢¥×¥ê¤ò¼«Æ°À¸À®¡ª

ÆüËÜ¸ì¤Ç»Ø¼¨¤¹¤ë¤À¤±¡ª Google¤ÎÌµÎÁAI¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¥¢¥×¥ê¡ÖAntigravity¡×¤ÇWeb¥µ¥¤¥È¤ä¥²ー¥à¡¢¥¢¥×¥ê¤ò¼«Æ°À¸À®¡ª

 ¡Ú½µ´©AI¤Þ¤È¤á¡ÛChatGPT¤¬·ò¹¯¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤Ë¡© Gmail¤ÎGeminiÅý¹ç¡¢²»ÉÕ¤­Æ°²èÀ¸À®AI¡ÖLTX-2¡×¤Ê¤ÉAIºÇ¿·Æ°¸þ¤òÁí¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª

¡Ú½µ´©AI¤Þ¤È¤á¡ÛChatGPT¤¬·ò¹¯¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤Ë¡© Gmail¤ÎGeminiÅý¹ç¡¢²»ÉÕ¤­Æ°²èÀ¸À®AI¡ÖLTX-2¡×¤Ê¤ÉAIºÇ¿·Æ°¸þ¤òÁí¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¤â¤Ã¤È¸«¤ë

´ØÏ¢Æ°²è¡Ê³°Éô¥ê¥ó¥¯¡Ë

¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó

AIÂç³Ø¡ÚAI&ChatGPTºÇ¿·¾ðÊó¡Û_icon

AIÂç³Ø¡ÚAI&ChatGPTºÇ¿·¾ðÊó¡Û

YouTube ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô 3.75Ëü¿Í 439 ËÜ¤ÎÆ°²è
AI·Ï¤Î¾ðÊó¤ä¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò½µ¤Ë4¡¢5ËÜ¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹°ÆÆâ¿Í¤Î¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¤¬ËèÆüÈÑ»¨¤Ê¾ðÊó¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦AI(ChatGPT)¤ÎÏÃÂê¤òÃæ¿´¤Ë´ØÏ¢¾ðÊó¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡ª¢¨´ÉÍý¿Í¡§¥ß¥é¥¤¢¨¤¹¤Ù¤Æ¥½¡¼¥¹¤ò´ð¤ËÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
youtube.com/channel/UCXo1SsIDZ_dke2Nr1r3qk6w YouTube