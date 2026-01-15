¡Ö³Ë¤Î¥¿¥Ö¡¼¡×¤¬»ÈÍÑÍÞ»ß¡¡ÈïÇú¼Ô¤ÎÁÊ¤¨¡¢ÆüËÜ¤Ë·üÇ°
¡¡¡Ú¥¸¥å¥Í¡¼¥Ö¶¦Æ±¡Û»Ë¾å½é¤á¤Æ³ËÊ¼´ï¤ò°ãË¡²½¤·¤¿³ËÊ¼´ï¶Ø»ß¾òÌó¤¬22Æü¤ÇÈ¯¸ú¤«¤é5Ç¯¤È¤Ê¤ë¤Î¤òÁ°¤Ë¡¢¾òÌóÀ®Î©¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤¿ÈóÀ¯ÉÜÁÈ¿¥¡ÊNGO¡Ë³ËÊ¼´ïÇÑÀä¹ñºÝ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡ÊICAN¡Ë¤Î¥á¥ê¥Ã¥µ¡¦¥Ñ¡¼¥¯»öÌ³¶ÉÄ¹¤¬14Æü¡¢¶¦Æ±ÄÌ¿®¤ÎÃ±ÆÈ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¡£³ËÊ¼´ï¤¬1945Ç¯°ÊÍè»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢³ËÊ¼´ïÊÝÍ¤Ë¤è¤ëÍÞ»ßÎÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹Åç¤äÄ¹ºê¤ÎÈïÇú¼Ô¤¬ÁÊ¤¨¤Æ¤¤¿¡Ö³Ë¤Î¥¿¥Ö¡¼¡×¤È¤¤¤¦µ¬ÈÏ¤Î¤¿¤á¤À¤È¶¯Ä´¡£ÆüËÜ¤Î³ËÀ¯ºö¸«Ä¾¤·¤ÎÆ°¤¤Ë·üÇ°¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¥Ñ¡¼¥¯»á¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤ÎÈó³Ë»°¸¶Â§¤Î¸«Ä¾¤·¸¡Æ¤¤ä¡¢´±Å¡¶Ú¤Ë¤è¤ë³ËÊ¼´ïÊÝÍÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¿¼¤¤·üÇ°¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉ½ÌÀ¡£¥í¥·¥¢¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ³Ë¤ò½ä¤ë¶ÛÄ¥¤¬Ì¤Á¾Í¤Î¿å½à¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢³ËÊ¼´ï¤ËÂÐ¤¹¤ë¡ÖÆüËÜ¤ÎÈ¿ÂÐ»ÑÀª¤ò¼å¤á¤ë¤Ù¤»þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤ò´Þ¤à³Æ¹ñ¤ËÂÐ¤·³ËÍÞ»ß¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ëÀ¯ºö¤ÎÅ¾´¹¤òÍ×µá¤·¤¿¡£11¡Á12·î¤Ë³«¤«¤ì¤ë³Ë¶Ø»ß¾òÌó¤ÎÂè1²óºÆ¸¡Æ¤²ñµÄ¤ËÆüËÜ¤¬¥ª¥Ö¥¶¡¼¥Ð¡¼»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤â½Å¤Í¤Æµá¤á¤¿¡£