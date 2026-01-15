¥ë¡¼¥Ö¥ëÈþ½Ñ´Û¤¬¡ÖÆó½Å²Á³Ê¡× ³°¹ñ¿Í¤ÎÆþ´ÛÎÁÃÍ¾å¤²
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤Î¥ë¡¼¥Ö¥ëÈþ½Ñ´Û¤¬¡ÖÆó½Å²Á³Ê¡×¤òÆ³Æþ¤·¡¢³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤ÎÆþ´ÛÎÁ¤ò4³ä°Ê¾åÃÍ¾å¤²¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥ë¡¼¥Ö¥ëÈþ½Ñ´Û¤òË¬¤ì¤¿¿Í¡¹
¿À»ÖÆáÎÊ¥ê¥Ý¡Ö¥ë¡¼¥Ö¥ëÈþ½Ñ´Û¤Ç¤Ï¤¤ç¤¦¤«¤é³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤ÎÆþ´ÛÎÁ¤¬32¥æ¡¼¥í¤Ë°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÉý¤ÊÃÍ¾å¤²¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¹ÔÎó¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥ë¡¼¥Ö¥ëÈþ½Ñ´Û¤Ï14Æü¤«¤é¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î½»Ì±°Ê³°¤ÎÆþ´ÛÎÁ¤ò22¥æ¡¼¥í¤«¤é4³ä°Ê¾åÃÍ¾å¤²¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ±ß¤Ç¤Ï¡¢¤ª¤è¤½5900±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Åìµþ¤«¤é¤Î´Ñ¸÷µÒ¡Ö¥¿¥¤¥ß¥ó¥°°¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤¤ì¤Ð°Â¤¤¤Û¤¦¤Ç¹Ô¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×
¡¡Ç¯´ÖºÇÂç2000Ëü¥æ¡¼¥í¤ÎÁý¼ý¤ò¸«¹þ¤ß¡¢¡Ö¥â¥Ê¥ê¥¶¡×ÀìÍÑ¤ÎÅ¸¼¨¼¼ÀßÃÖ¤Ê¤É¤Ë½¼¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤Ï14Æü¥Ù¥ë¥µ¥¤¥æµÜÅÂ¤Ê¤É¤Ç¤â¡¢¡Ö³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¡×¤È¡Ö¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î½»Ì±¡×¤ÎÎÁ¶â¤ò¶èÊÌ¤¹¤ë¡ÖÆó½Å²Á³Ê¡×¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë