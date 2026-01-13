元TBSアナウンサーでテレビ朝日「ニュースステーション」などに出演したフリーアナウンサーの久米宏（くめ・ひろし）さんが1日に肺がんのため死去していたことが分かった。81歳。埼玉県出身。13日、所属事務所の「オフィス・トゥー・ワン」が公式サイトで発表した。TBS「ぴったし カン・カン」や「ザ・ベストテン」など、数々の人気番組で司会を務めた久米さん。訃報を受け、妻の麗子さんが追悼のコメントを発表した。

サイトでは「久米宏は、令和8年1月1日、肺がんのため満81歳にて永眠いたしました」と報告。通夜ならびに葬儀は、親族の意向により近親者にてすでに執り行われた。

サイトでは妻の麗子さんのコメントも掲載「久米は、最後まで“らしさ”を通したと思います」と追悼。「大好きなサイダーを一気に飲んだあと、旅立ちました。まるでニュースステーションの最終回でビールを飲みほしたあの時のように」とした上で「自由な表現者として駆け抜けた日々に悔いはなかったと思います」と振り返った。

夫を「常に新しいことに挑み、純粋な心で世の中の疑問を見つめる人」だったと回顧。

「彼は若いスタッフが大好きでした。楽しそうに他愛もない冗談を交わし合うひと時は、かけがえのない時間だったに違いありません」とした上で「何よりも、多くの皆さまに向けて自分の思いを偽らずに発信できることが、彼の最大のモチベーションでした」としのんだ。最後には「本当にありがとうございました。心より感謝申し上げます」と呼びかけた。