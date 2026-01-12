◇ドイツ１部 ボルシアＭＧ４―０アウクスブルク（１１日・ボルシアパルク）

ドイツ１部ボルシアＭＧのＤＦ高井幸大（２１）が、１１日のアウクスブルク戦でデビューを果たした。高井は４点リードの後半２７分、途中出場で３バックの一角として出場し、川崎時代の昨年７月５日鹿島戦以来となる公式戦出場となった。

１９２センチの高さとスピードを武器に、日本代表でも昨年３月のアジア最終予選ではスタメン出場の機会を増やしていた高井は、川崎から同年７月にプレミアリーグの強豪トットナムに移籍した高井。５００万ポンド（約１０億円）というＪリーグから海外に移籍した選手としては、過去最高額の移籍金とみられる大型移籍で注目を集めた。しかしその後は負傷により出遅れ、回復後もトットナムでは層の厚いセンターバック陣の中で出場機会は得られず。今冬にボルシアＭＧに期限付き移籍した。

高井がトットナムで出場機会を失った間に、日本代表ではＤＦ渡辺剛（オランダ１部フェイエノールト）、ＤＦ鈴木淳之介（デンマーク１部コペンハーゲン）、さらに大けがから復帰したＤＦ谷口彰悟（ベルギー１部シントトロイデン）らが結果を残し、ポジションを奪取した。高井の復帰により、今年６月の北中米Ｗ杯に向けたセンターバックのポジション争いはさらに激化することになる。

◇森保ジャパンのセンターバック事情 ２２年カタールＷ杯後、長年キャプテンをつとめたＤＦ吉田麻也（ギャラクシー）が抜け、ＤＦ冨安（アーセナル→アヤックス）や伊藤洋輝（シュツットガルト→バイエルン）中心になると見られていた。しかし冨安や伊藤が負傷による長期離脱でチームを離れ、アジア最終予選ではＤＦ板倉（ボルシアＭＧ→アヤックス）、谷口、ＤＦ町田（ホッフェンハイム）、瀬古（ルアーブル）、高井らが３バックを担った。その後、高井や町田の負傷により、渡辺や鈴木淳が台頭。現在はバイエルンで復帰した伊藤、そして負傷による空白期間からアヤックス入りが決まった冨安も試合出場に近づいており、Ｗ杯出場を狙っている。