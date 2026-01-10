２度のCL制覇を誇る欧州名門が日本代表FWに36億円の正式オファーと英報道！三笘所属のブライトンも獲得に本腰
フェイエノールトの日本代表FW上田綺世は、ここまでリーグ戦18得点と爆発している。引き抜こうとするクラブがあるのは当然だろう。
２度のチャンピオンズリーグ（CL）制覇を誇るポルトガルの名門は、正式にオファーを出したようだ。確度の高い情報を発信する英衛星放送『スカイスポーツ』のXアカウントが、次のように報じた。
「フェイエノールト、日本人ストライカーのアヤセ・上田へのFCポルトから2000万ユーロ（約36億円）のオファーを拒否。フェイエノールトはこのオファーをジョークだと見なした。出場17試合で18ゴールを挙げた選手の価値を考慮すると当然の判断だ。このオランダのクラブはウエダの価値を約4000万ユーロと見積もっている」
同メディアは、「ブライトンの1500万ポンド（約31億円）のオファーは今週初めに拒否された」と続けた。
フェイエノールトはポルトや三笘薫を擁するブライトンのオファーを、話にならないと撥ねつけたようだ。今後の動きが注目される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
