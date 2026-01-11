「1円も昇給しなかった」ボーナス・退職金もなし…60代両親が語る30代娘の過酷な現実
YouTubeチャンネル「じたばたシニアライフ_普通の夫婦と猫の暮らし」を運営するじたばた夫妻が、「【30代娘】昇給・ボーナス・退職金なし😭60代両親の心配と希望〜この不安から抜け出すには」と題した動画を公開。30代の娘の経済的な将来に対する深い懸念を語った。
動画で妻は、娘が現在の職場にフルタイムの正職員として3年以上勤務しているにもかかわらず、「今まで1円も昇給しなかったみたいなんだよね。で、ボーナスも退職金もないっていう話だし」と明かした。この状況に夫妻は、「経済的には大丈夫なのかなって、ついつい心配になっちゃう」と親としての正直な心境を吐露した。
さらに夫は、中小企業の倒産が増加している現状に触れ、「いつ仕事を失うか分かんないっていうのも怖い」と、雇用の不安定さに対する危機感を示す。物価高騰が続くなかで実質賃金がマイナスになっているというニュースにも言及し、給料が上がらない娘の生活が実質的に目減りしている「完全な目減りだよね」と指摘した。
また、現在の日本では雇用者の4割が非正規雇用であるというデータや、大学の研究者や役場の窓口といった専門的な職業でさえも非正規・低賃金で働くケースがあることに言及。「仕事の専門性や責任に見合わない低賃金で働いている人が多い」と、社会構造の問題点を浮き彫りにした。夫妻は、こうした厳しい現実を乗り越えるため、娘と頻繁に将来の経済的な安定について話し合っていると語り、動画を通じて同じような不安を抱える人々と問題を共有したいと投げかけた。
