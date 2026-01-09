「マーケティングの神様」森岡毅氏の誤算…”累積62億円赤字”「イマーシブ・フォート東京」失敗の元凶”処理能力の設計ミス”でささやかれる「ジャングリア2年寿命」説の根拠

2025年12月25日、株式会社刀は「イマーシブ・フォート東京」の営業終了を発表した。

メディアはこぞって「24億円の誤算」と書き立てた。だが、その数字すらも、実態を覆い隠すための「優しい嘘」に過ぎなかったことが、閉鎖発表と同日に公開された決算で露呈している。

真に注目すべきは「施設の閉鎖」そのものではない。最強のマーケターと崇められた森岡毅氏率いる精鋭集団が、創業以来積み上げてきた「累積62億円」もの損失を確定させたという財務的現実だ。

本稿では、まずこの決定的な数字から議論を始める。なぜなら、この巨額の赤字こそが、現在沖縄で進行している巨大プロジェクト「JUNGLIA（ジャングリア）」の行く末を暗示する、動かぬ証拠だからだ。

累積赤字は62億円

世間が騒いだ「24億円」という数字は、あくまで第8期（2024年11月期）の初期報道に過ぎない。その後の修正で、第8期の最終赤字は55億円超へ膨れ上がっていたことが判明している。さらに、閉鎖を発表した第9期（変則7ヶ月）でも13億円の純損失を垂れ流した。

結果、株式会社刀の利益剰余金（累積赤字）はマイナス62億3,700万円に達している。

ここで残酷なまでに浮き彫りになったのは、「コンサル（持たざる経営）」と「事業運営（持つ経営）」の決定的な違いだ。

これまでの刀は、他人のカネで相撲を取り、成功報酬をもらう「ノーリスク・ハイリターン」な商売だった。だが、自ら借金を背負い、在庫を抱え、スタッフを雇う「装置産業」に手を出した途端、この有り様だ。

「戦略は完璧だが、戦術が悪い」などという言い訳は通用しない。現場の泥臭いオペレーションと固定費の重みに耐えきれず、62億円を溶かした。それが全ての答えだ。

イマーシブ・フォート東京の敗因

なぜこれほどの出血を強いられたのか。その原因は、テーマパーク経営の物理法則である「スループット（処理能力）」の無視にある。

ディズニーやUSJがドル箱なのは、ジェットコースターという「ベルトコンベア」が1時間に約1,500人の客を淡々と処理し続けるからだ。客が流れ続けるからこそ、数万人を飲み込み、カネを吐き出させることができる。

対して、イマーシブ・フォート東京が売りにしたのは「演劇」という、極めて非効率なバッチ処理だった。定員180名の演劇を1日数回まわしたところで、家賃の足しにもならない。

刀の戦略チームは「ライト層を70%呼び込んで回転させる」という絵図を描いたが、現実は70%以上が長時間居座る「ディープ層」で埋め尽くされた。客単価以前の、物理的な設計ミス。これが62億円の正体だ。

ジャングリア「2年寿命」説

そして今、最も恐ろしい事態が沖縄で進行している。

運営会社（ジャパンエンターテイメント）の2025年6月期決算では、約51億円もの純損失が計上されたことが2025年10月15日の決算公告で判明した。

「開業前の先行投資だから」という言い訳は通用しない。売上が立っていない段階でこれだけのキャッシュを燃やしている事実は、異常だ。専門家からは、来年度の決算は、赤字幅が100億円規模にまで拡大する可能性すら指摘されている。

実際、現地では来場者数が想定を大きく下回っている状況が続いており、すでに「稼働しているのに利益が出る気配がない」という悲鳴が上がっている。

USJがなぜ再生できたのか。それは「ハリー・ポッター」や「マリオ」という超強力なIPがあり、アトラクションで興奮した客が、原価率の低いグッズを狂ったように買い漁ったからだ。物販こそが利益の源泉なのだ。

しかし、完全オリジナルのJUNGLIAにはそれがない。弱いグッズ、財布を開く場面の欠如。チケット代と飲食だけで数百億円の投資を回収するなど、土台無理な話だ。

筆者は断言する。このままではイマーシブ・フォート東京と同様に2年もたない。

即座に利益率の高い強力なIPを導入するか、あるいは遠方のリゾート施設として高単価な企画商材を売るモデルへ転換しなければ、資金ショートは時間の問題だ。

思想先行のツケ

森岡氏には確かに世界観を作る才能はある。だが、経営者としての「事業設計」はあまりに甘く、危うい。

イマーシブ・フォート東京で見せた「確率思考」の綻びは、沖縄でも修正されていない。むしろ、「思想」が先行しすぎて、ビジネスとしての「稼ぐロジック」が欠落したまま暴走している。

お台場の失敗は、単なるつまづきではない。沖縄での遭難を予告する不吉な前兆だ。

51億円の赤字を垂れ流し、100億円の損失リスクを抱えたまま、ジャングルの奥地へと進む刀。

次に待っているのは夢の続きではなく、冷徹な債務整理だ。かつて「神様」と呼ばれた男が、法的整理のテーブルで再生計画案を説明する──そんな皮肉な未来が、現実味を帯びて近づいている。

