栃木県立高校の男子生徒が別の男子生徒に暴行を加える動画がＳＮＳで拡散されている問題で、県教育委員会は７日、記者会見を開き、生徒らへの誹謗（ひぼう）中傷を行わないよう呼びかけた。

県教委によると、動画は昨年１２月１９日、同校の男子トイレで撮影された。１月４日、ＳＮＳで動画が拡散し、同日中に県教委と学校は把握し、５日には、生徒らに聞き取りを始めたという。加害者とみられる生徒は暴行事実を認め、県警が暴行事件として調べている。県教委もいじめ防止対策推進法に基づく「いじめ」に該当する可能性があるとして調査していく。

今後の対応については、医師らの助言を踏まえ、スクールカウンセラーによる被害生徒や同校生徒らの心のケアを行う。また同校は８日に全校生徒を対象にしたいじめや学校生活での悩みなどを尋ねるアンケートを実施、９日には保護者説明会も行う予定だ。

動画が拡散して以降、生徒や同校への誹謗中傷がネット上で相次いでおり、同校では大会への出場を辞退した部活動もあるという。

大高栄男・教育次長は記者会見で、「被害に遭った生徒及び関係者の皆様に深くおわび申し上げる」と陳謝した上で、「生徒の安全確保のため、誹謗中傷はやめていただきたい」と話した。