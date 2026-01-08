お笑いコンビ「インポッシブル」えいじ(41)が、8日までに自身のインスタグラムを更新。7日放送の日本テレビ系「有吉の壁」（水曜後7・00）内で結婚を報告した自身が思いをつづった。

番組後半の「新春なりきりディナーショー」の企画で、えいじは「ハナコ」、「四千頭身」とともに人気グループ「HANA」のモノマネを披露。終盤に書道のパフォーマンスで半紙に「結婚」と書き、「えいじ、結婚したよ〜！」と発表した。

しかし、えいじ渾身のサプライズ報告も、会場は静寂。番組MCの有吉弘行が周囲に「皆さん、知ってたんですか？」と聞いたものの、集結した芸人は「知らない」と声をそろえた。

有吉は「いわゆるサプライズなんですか？サプライズのつもりなんですか？」と“塩対応”で愛あるイジリ。えいじは「おめでとうをちょうだいよ！おめでとうが欲しいだけだよ！」と嘆いていた。

この日、えいじは「結婚発表したら場がしらけたよ。みんなえいじ結婚したよ！祝ってくれよ！おめでとう欲しいだけなんだよ！」と投稿。「#有吉の壁#カットされなくてよかった」と結んだ。

フォロワーからは「えいじさんらしい発表だったと思います」「ついにこの日が来たか…！」「おめでとう」と、祝福の声が寄せられた。