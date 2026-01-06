お笑いカルテット、ぼる塾のあんり（31）が、5日放送のテレビ朝日系「あのちゃんねる」（月曜深夜0時15分）に出演。先輩芸人に“ガチ恋”していたことを明かした。

「おせっかい合コン」と題した企画で、あんりの初合コンの様子をモニタリング。あんりは理想の男性を聞かれると「強めの人というか、がっしりした人が好きで。芸人さんで言うなら、大自然のロジャーさん。無人島から来たみたいな感じが。みなぎる力みたいなのが欲しい」とお笑いコンビ、大自然のロジャーの名前を挙げた。

また「実際に本当に好きだったんです。ロジャーさんのこと」と本気の恋だったと告白。バレンタインデーにチョコレートを渡そうと考えていたところ、メンバーの田辺智加に相談すると「男性芸人さんはモテるからチョコ以外のものがよくて。あんりはいなりずしを作るのが上手だから、いなりずしを持っていきなさい」とアドバイスを受けたという。半信半疑で用意したものの「いなりずしを持って行ったら、ロジャーさんがめちゃくちゃ喜んでくれたんです」と振り返った。「『さっきから甘いもの食べてたから、こういうものがこういうのめっちゃうれしい』って。田辺さんの思惑通り」と喜んだ。

すると「そのことを知らない後輩が、ロジャーさんがいなりずし持ってるから『そのいなりずしうまそうですね。1個ください』って言ったんです。そしたらロジャーさんが後輩に『これは俺があんりからもらったやつだから、人にはあげられない』って」と断ったという。ロジャーの行動にあのが思わず「メロ」と口にすると、あんりも「めっちゃ好きと思って。超好きで」と振り返った。

実際に東野幸治のラジオ番組でロジャーに告白したが「しっかりちゃんと断ってくれて。『あんりは仲間で、そういうふうには見られないよ』で終わっちゃったんですけど」としみじみ。「でもいい終わり方だったので、まだ理想のままなんです。ロジャーさん」と話していた。