この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

歯科医師の木村隆寛氏が、自身のYouTubeチャンネル「木村先生には歯が立たない!!【あなたの歯にプラスする】」で、「歯茎を下げないセルフケアの方法とは？」と題した動画を公開。日頃の歯磨き習慣が、知らず知らずのうちに歯茎下がりを招いている可能性を指摘し、正しいセルフケアの方法を解説した。



歯茎が下がる大きな原因の一つが、強すぎる力での歯磨き、いわゆる「オーバーブラッシング」であると木村氏は指摘する。健康な歯茎を保つためには、日々の歯磨きにおけるいくつかのポイントを見直すことが重要だと語った。



まず見直すべきは「歯ブラシの硬さ」だという。木村氏は「少なくとも硬めは選ばない」ことが基本だとし、普通か柔らかめの歯ブラシを推奨した。硬い歯ブラシは歯茎を傷つけ、歯茎下がりを助長する恐れがあるためだ。



次に「ブラッシングの幅」については、歯を3、4本まとめて大きく動かす磨き方は避けるべきだと説明。歯ブラシを当てるのは「1、2本ずつ」とし、5mm程度の幅で小刻みに動かす「スクラビング法」が効果的であるとした。



また、歯間ケアについても注意を促した。歯間ブラシを無理に使うと、歯と歯の間の歯肉（歯間乳頭）が下がり、さらに大きなサイズの歯間ブラシが必要になるという悪循環に陥りやすいという。歯間ブラシは「スッと入る程度」のサイズを選び、無理な使用は避けるべきだと述べた。



さらに、使用する歯磨き粉にも言及。研磨剤が多く含まれているものは、歯茎が下がって露出したセメント質を傷つけ、知覚過敏や汚れの付着を招く原因になり得ると指摘。特に歯茎が弱っている場合は、摩擦が少ないジェルタイプの歯磨き粉がおすすめだという。



木村氏は、これらのポイントを踏まえ、1日に1回は鏡の前で10分ほど時間をかけ、汚れが溜まりやすい「歯と歯茎の境目」を意識して丁寧に磨くことが、歯茎下がりを防ぐ上で最も重要だと締めくくった。日々の歯磨き習慣を見直してみてはいかがだろうか。