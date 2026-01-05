HYBE JAPAN¡¢¿·¥ìー¥Ù¥ë JCONICÀßÎ©¡¡ÆüËÜÈ¯¤Î»þÂå¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥¢¥¤¥³¥óÁÏ½Ð¤ò·Ç¤²¤ë
¡¡HYBE¤ÎÆüËÜËÜ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼ÒHYBE JAPAN¤¬¡¢¿·¥ìー¥Ù¥ë JCONIC¡ÊÆÉ¤ßÊý¡§¥¸¥§¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¡Ë¤ò2026Ç¯1·î1ÆüÉÕ¤ÇÀßÎ©¤·¤¿¡£
¡¡HYBE¤Ï¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È´ë¶È¤È¤·¤Æ¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤òÌÜ»Ø¤¹ÀïÎ¬¡ØHYBE 2.0¡Ù¤Ë´ð¤Å¤¡¢³ÆÃÏ°è¤ÎÊ¸²½¤äÆÃÀ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡Ø¥Þ¥ë¥Á¥Ûー¥à¡¢¥Þ¥ë¥Á¥¸¥ã¥ó¥ë¡ÊMulti-home, Multi-genre¡Ë¡ÙÀïÎ¬¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£HYBE JAPAN¤Ï¤³¤ÎÊý¿Ë¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢ÆÈÎ©¤·¤¿¥Þ¥ë¥Á¥ìー¥Ù¥ëÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤ÎJCONICÀßÎ©¤Ï¤½¤ÎÃæ³Ë¤òÃ´¤¦½ÅÍ×¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤Ê¤ë¡£»ö¶È¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤ÈÀìÌçÀ¤Î¿¼²½¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¶¥ÁèÎÏ¤ÈÂ¸ºß´¶¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¶¯²½¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¿·²ñ¼Ò JCONIC¤Ë¤Ï¡¢¡ÈÆüËÜ¤«¤é»þÂå¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¡É¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜÆÃÍ¤ÎÈþ°Õ¼±¡¢ÀºÌ©À¡¢»×ÁÛÀ¤òÅÚÂæ¤Ë¡¢ÀïÎ¬¡¢À©ºî¡¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î³ÆÎÎ°è¤ò°ìÂÎ²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²»³Ú¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¢»×ÁÛ¡¢ÐÊ¤Þ¤¤¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿Í¡¹¤Îµ²±¤Ë»Ä¤ë¡È¾ÝÄ§¡É¤È¤Ê¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î°éÀ®¡¿¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤À¡£
¡¡¿·²ñ¼ÒÀßÎ©¤ËÈ¼¤¤¡¢HYBE JAPAN¤Î¥Þ¥ë¥Á¥ìー¥Ù¥ëÂÎÀ©¤âºÆÊÔ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç&TEAM¤Èaoen¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿ÁÈ¿¥¤Ï¡¢1·î1ÆüÉÕ¤Ç¤½¤ì¤¾¤ìÊÌË¡¿Í¤È¤·¤Æ±¿±Ä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£&TEAM¤¬½êÂ°¤¹¤ëYX LABELS¤Ï¡¢HYBE JAPANÂåÉ½¼èÄùÌò·óCEO¤Ç¤¢¤ë¥Ï¥ó¡¦¥Ò¥ç¥ó¥í¥Ã¥¯¤¬°ú¤Â³¤ÂåÉ½¼èÄùÌò¤òÌ³¤á¤ë¡£°ìÊý¡¢aoen¤ÏJCONIC¤Î½êÂ°¤È¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î»Ô¾ì¤ª¤è¤Ó¥ªー¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿»ö¶È´ðÈ×¤Î¶¯²½¤ÈÀ®Ä¹¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡JCONIC¤Î·Ð±ÄÂÎÀ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¤ËÅç¸¼£¤¬¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÅý³ç¤Ë¤ÏJEFF MIYAHARA¤¬½¢Ç¤¡£Î¾Ì¾¤¬»ý¤ÄÆüËÜ¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤È¿¼¤¤ÃÎ¸«¤Ç¡¢JCONIC¤Î»ö¶È±¿±Ä¤ª¤è¤ÓÀ®Ä¹¤òÎÏ¶¯¤¯¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë