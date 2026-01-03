この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

工場転職のプロであるケンシロウ氏が、自身のYouTubeチャンネル「【工場・期間工転職】即日入寮チャンネル」で、「【工場求人】トヨタグループで一番楽して稼げるのはどこ？|元トヨタ社員が7社比較して解説！」と題した動画を公開した。多くの求職者が望む「楽して稼げる」という理想的な職場について、トヨタグループの求人を例に「楽さ」と「稼ぎやすさ」の2つの観点から比較・解説している。



動画の冒頭でケンシロウ氏は、「すごく楽でめちゃくちゃ高収入」という求人は現実にはほとんど存在せず、「メリットがあればデメリットもある」という視点を持つことが重要だと語る。その上で、工場勤務において最も大切なのは「慣れ」であると断言。「工場の仕事ってぶっちゃけですよ、もう慣れが一番なんですよ」と述べ、自身の経験から、慣れるまでの3ヶ月間は大変だが、それを乗り越えれば精神的にも肉体的にも余裕が生まれると解説した。



今回のランキングは、この「楽さ」と「稼ぎやすさ」を指標に7社を比較したものだ。例えば、第6位の「トヨタ自動車九州」は、稼ぎやすさが「A」と高評価な一方、楽さは「C」となっている。レクサス系の車体製造が主な業務で、月収例39.1万円という高収入が見込めるが、寮費1年間無料や入社特典90万円といった手厚い待遇が魅力だ。



そして第1位に輝いたのは、ケンシロウ氏自身もかつて勤務していた「トヨタ車体」。稼ぎやすさは最高の「S」評価、楽さは「B」評価で、時給1,950円スタート、半年後には2,000円に昇給し、月収例は43.3万円に達する。車体製造という体力的に厳しい側面はあるものの、総合的なバランスでトップに選ばれた。



動画全体を通して、ケンシロウ氏は単に条件の良い求人を紹介するだけでなく、仕事に「慣れる」というプロセスまで含めて考えることの重要性を強調した。高収入や好待遇といった「稼ぎやすさ」と、身体的な負担の少ない「楽さ」のどちらを優先するのか、自身の価値観を明確にすることが、後悔しない職場選びの第一歩となるだろう。