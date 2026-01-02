犬が『へそ天』する理由５選

犬がお腹を見せる『へそ天』は、多くの飼い主さんを虜にしています。しかし、なぜ彼らは飼い主にお腹を見せてくるのでしょうか。ここでは、犬が『へそ天』する理由を解説します。

1.飼い主のそばで安心しきっている

犬がへそ天する大きな理由に、飼い主の近くや慣れ親しんだ環境に安心しきっているという心理が関係しています。

犬は元々警戒心の強い動物なので、少しでも警戒している場所でお腹を見せることはしません。しかし、安心しきっている環境下では、お腹を見せてゴロンと寝転び、リラックスします。

2.リラックスしている

安心しきっている環境下では、犬も警戒心を完全に解き、リラックスする様子を見せることは多くあります。特に、現代の犬たちは安全な家というテリトリーで過ごしているため、常にリラックスした状態と言っても過言ではありません。

そんな状態のとき、「安心だな」「居心地が良いな」という心理から、ゴロンと仰向けになり、へそ天することがあるのです。

3.甘えたい

飼い主や家族に甘えたいとき、犬たちは目の前までやってきて「甘えたいよ」「甘えさせて」という気持ちを伝えるため、さまざまなアピールをしてきます。

そのアピール方法の1つとして、目の前で仰向けになって甘えるような仕草を見せる、という手段をとる犬も少なくありません。「こうすれば、飼い主さんは甘えさせてくれる」と経験則から理解している犬もいるでしょう。

4.撫でてほしい

犬は撫でてほしい場所を飼い主に見せてきたり、時には擦り付けてきたりすることがあります。したがって、仰向けになってお腹を見せてくるときは、「お腹を撫でて」というわかりやすいアピールです。

もしも目の前まで来てお腹を見せてくるときは、優しく円を描くようにお腹を撫でてあげましょう。これは、お腹のマッサージにもなりますよ。

5.降参の意思を示している

愛犬が悪いことをして叱っているとき、あるいは愛犬自身が「やっちゃった！」と悪いことを自覚しているとき、なぜか目の前でへそ天することはありませんか。「どうしてこの状況で甘えるの？」と余計にイラッとしたり疑問に思ったりする人もいるでしょう。

実は、犬がお腹を見せる行動には、甘える以外にも「降参」の意思を示す意味があります。つまり、「もう怒らないで」「機嫌を直して」と飼い主に伝えているのです。

愛犬にリラックスしてもらうコツ

愛犬にリラックスしてもらうためには、リラックスできる環境を整えたり、リラックスしやすいようなスキンシップを意識しましょう。

愛犬が安心できるリラックス環境を整える 快適な室温や快適な休憩場所を用意する 穏やかな態度や口調で接する 触られて嬉しい場所を優しく撫でてあげる 小さな音量で穏やかな音楽を流す

まずはリラックスしやすい環境を整えて、安心して休めるように準備してあげましょう。その上で、穏やかな口調や態度で接し、愛犬も落ち着いてきたら、スキンシップを開始します。

マッサージしてあげると、よりリラックスしやすくなりますよ。

まとめ

犬がへそ天する理由は、大きく分けて「甘えたい」「安心している」「降参の意を示している」の3つです。リラックスしてもらうためには、環境を整えることも大事なので、ストレスのかからない安心できる環境を準備してあげましょう。