この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

フィットネス系チャンネル「のがちゃんねる/nogachannel」が、「【毎日17分】毎日の全身筋トレ＆ストレッチはこれだけでOK【腹筋 / お尻 / 脚 / 背中 / 腕】」を公開しました。動画では、トレーニングとストレッチを組み合わせ、全身をバランス良く鍛えるプログラムを紹介しています。



プログラムは、下半身を鍛える「ワイドスクワット」から始まります。足を大きく開いて立ち、つま先と膝を少し外側に向けて腰をゆっくり落とします。太ももが地面と平行になるまで下げ、裏ももとお尻への効果を意識することがポイントだと説明しています。



続いて、ふくらはぎのストレッチに入ります。両手をマットにつき、足踏みをするように交互にかかとを遠くに下ろす動きです。このストレッチは足首、ふくらはぎ、膝の裏の伸びを感じることができ、全身の血流を良くしてむくみの改善にも繋がるとのことです。



次に、仰向けで行う「ヒップリフト」を紹介。両足のかかとで地面を押すようにゆっくりお尻を持ち上げ、肩から膝までが一直線になったら下ろす動作を繰り返します。お尻、裏もも、背中の筋肉を鍛えるトレーニングで、特にお尻を意識して丁寧に行うことが重要です。



ほかにも、お尻のストレッチや内もものトレーニングなど、全身の各部位にアプローチする種目が続きます。一つ一つの種目の時間が長めに設定されているため、それぞれの動きを丁寧に行うことができます。毎日の習慣として取り入れ、全身をバランス良く整えてみてはいかがでしょうか。