¡ÚÃÏ¿ÌÂ®Êó¡Û´ä¼ê¸©¤ÇºÇÂç¿ÌÅÙ4¤ÎÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿(23:27º¢È¯À¸)
¡ÚÃÏ¿Ì¾ðÊó 2025Ç¯12·î31Æü¡Û(23:32¹¹¿·)
23»þ26Ê¬º¢¡¢´ä¼ê¸©²¤ò¿Ì¸»¤È¤¹¤ëÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿Ì¸»¤Î¿¼¤µ¤ÏÌó30km¡¢ÃÏ¿Ì¤Îµ¬ÌÏ¤ÏM5.7¡¢ºÇÂç¿ÌÅÙ4¤ò´ä¼ê¸©¤Ç´ÑÂ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ëÄÅÇÈ¤Î¿´ÇÛ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÚÃÏ¿Ì¾ðÊó 2025Ç¯12·î31Æü¡Û(23:30¹¹¿·)
¡Ú¿ÌÅÙÂ®Êó 2025Ç¯12·î31Æü 23:29¡Û(23:29¹¹¿·)
23»þ27Ê¬º¢¡¢ÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿ÌÅÙ£³°Ê¾å¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿ÃÏ°è¤Ï¼¡¤Î²èÁü¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¡Ú¿ÌÅÙÂ®Êó 2025Ç¯12·î31Æü 23:28¡Û
