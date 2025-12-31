¡ÚÃÏ¿ÌÂ®Êó¡Û´ä¼ê¸©¤ÇºÇÂç¿ÌÅÙ4¤ÎÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿(23:27º¢È¯À¸)

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡ÚÃÏ¿Ì¾ðÊó 2025Ç¯12·î31Æü¡Û(23:32¹¹¿·)


23»þ26Ê¬º¢¡¢´ä¼ê¸©²­¤ò¿Ì¸»¤È¤¹¤ëÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿Ì¸»¤Î¿¼¤µ¤ÏÌó30km¡¢ÃÏ¿Ì¤Îµ¬ÌÏ¤ÏM5.7¡¢ºÇÂç¿ÌÅÙ4¤ò´ä¼ê¸©¤Ç´ÑÂ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ëÄÅÇÈ¤Î¿´ÇÛ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£

¡ÚÃÏ¿Ì¾ðÊó 2025Ç¯12·î31Æü¡Û(23:30¹¹¿·)


23»þ26Ê¬º¢¡¢´ä¼ê¸©²­¤ò¿Ì¸»¤È¤¹¤ëÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿Ì¸»¤Î¿¼¤µ¤ÏÌó30km¡¢ÃÏ¿Ì¤Îµ¬ÌÏ¤ÏM5.7¡¢ºÇÂç¿ÌÅÙ4¤ò´ä¼ê¸©¤Ç´ÑÂ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ëÄÅÇÈ¤Î¿´ÇÛ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£

¡Ú¿ÌÅÙÂ®Êó 2025Ç¯12·î31Æü 23:29¡Û(23:29¹¹¿·)


23»þ27Ê¬º¢¡¢ÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿ÌÅÙ£³°Ê¾å¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿ÃÏ°è¤Ï¼¡¤Î²èÁü¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£

¡Ú¿ÌÅÙÂ®Êó 2025Ç¯12·î31Æü 23:28¡Û


23»þ27Ê¬º¢¡¢ÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿ÌÅÙ£³°Ê¾å¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿ÃÏ°è¤Ï¼¡¤Î²èÁü¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£

¢¡ÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤­¤¿¤é¤¹¤Ù¤­¤³¤È