£±·î¸ø³«¤Î¡Ø°Ëâ¤Î¤¤¤±¤Ë¤¨ ¸ø³«50¼þÇ¯µÇ°ÈÇ¡Ù¡¢¹ë²Ú¼¹É®¿Ø¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤¬È¯Çä¡¡¡Ö¿ÍÎà»Ë¾åºÇ¹â·æºî¤Î¤Ò¤È¤Ä¡×¡Î¥Û¥é¡¼ÄÌ¿®¡Ï
ÅÁÀâÅª¥Û¥é¡¼±Ç²è¤Î¶²ÉÝ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¤¿¡Ø°Ëâ¤Î¤¤¤±¤Ë¤¨ 4K¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼ ¸ø³«50¼þÇ¯µÇ°ÈÇ¡Ù¤¬£±·î£¹Æü(¶â)¤è¤ê¸ø³«¡£ËÜºî¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂ¿³ÑÅª¤Ë·¡¤ê²¼¤²¤ë¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¸ø³«50¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¤³¤Î¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢µ®½Å¤Ê¥°¥é¥Ó¥¢¤Î¤Û¤«¡¢¥È¥Ó¡¼¡¦¥Õ¡¼¥Ñ¡¼´ÆÆÄ¤È¤ÎÂÐÌÌ·Ð¸³¤â¤¢¤ë¹õÂôÀ¶´ÆÆÄ¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡¢¹ë²Ú¼¹É®¿Ø¤Ë¤è¤ë´ó¹Æ¤Ê¤É¤ò¼ýÏ¿¤¹¤ë¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢ÀëÅÁ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë°ú¤Â³¤¤¤Æ¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤ÎÂçÅç°ÍÄó°¡¤¬Ã´Åö¤·¤¿¡£
¸ø³«50¼þÇ¯µÇ°ÈÇ¤Î¸ø³«¤ËºÝ¤·¡¢ËÜºî¤ò¿´¤«¤é°¦¤¹¤ë¹õÂôÀ¶´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¶²ÉÝ¡¢¶Ã°Û¡¢¤½¤·¤Æ´¶Æ°¡£±Ç²è¤¬¤Ä¤¤¤ËÅþÃ£¤·¤¿¿ÍÎà»Ë¾åºÇ¹â·æºî¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£±Ê±ó¤ËÉÔÌÇ¤Ç¤¹¡×¤ÈÀË¤·¤ß¤Ê¤¤¾Þ»¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤Î4K¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¤Ï¡¢À¸Á°¤Î¥È¥Ó¡¼¡¦¥Õ¡¼¥Ñ¡¼´ÆÆÄ¤¬´Æ½¤¤·¤¿40¼þÇ¯ÈÇ¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢ºÇ¿·¤Î±ÇÁüµ»½Ñ¤Ç¤µ¤é¤Ë¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¡£½¾Íè¤ÏÄÙ¤ì¤Æ¤¤¤¿°ÅÉô¤Î¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤ä¡¢¥Æ¥¥µ¥¹¤Î´¥¤¤¤¿Æüº¹¤·¡¢Á¯Îõ¤Ê¿§ºÌÉ½¸½¤ò¸þ¾å¤µ¤»¡¢²»À¼¤â¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î°Õ¿Þ¤·¤¿¶²ÉÝ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø°Ëâ¤Î¤¤¤±¤Ë¤¨ 4K¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼ ¸ø³«50¼þÇ¯µÇ°ÈÇ¡Ù
2026Ç¯£±·î£¹Æü(¶â) ¿·½É¥Ô¥«¥Ç¥ê¡¼Â¾Á´¹ñ¸ø³«
¡Ø°Ëâ¤Î¤¤¤±¤Ë¤¨ 4K¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼ ¸ø³«50¼þÇ¯µÇ°ÈÇ¡ÙËÜ¥Ý¥¹¥¿¡¼