第１０２回箱根駅伝（来年１月２、３日）を主催する関東学生陸上競技連盟は２９日、出場２１チームの１〜１０区登録と補欠登録６選手を発表した。往路（２日）、復路（３日）ともにスタート時間（午前８時）の１時間１０分前に当日変更が可能で、各校ともに補欠登録した主力選手を勝負区間に投入する。変更は区間登録選手と補欠登録選手の交代だけで、区間登録選手同士の交代はできない。

史上初となる同一チーム２度目の３連覇（計９度目）を狙う青学大は、マラソン日本学生記録保持者（２時間６分５秒）でエースで主将の黒田朝日（４年）、前回大会でルーキーながら１０区で歴代２位の好記録で区間賞を獲得した小河原陽琉（２年）らを補欠に登録した。原晋監督（５８）は「黒田朝日は順調です」と明言。３年連続で２区出陣が濃厚だ。抜群の走力と上り適性を持つため、５区出陣の可能性もわずかに残っているだろう。

山の特殊区間の５区、６区には松田祐真、石川浩輝のルーキーを抜てきした。原監督は「５区、６区はそれぞれ、若林宏樹（２２、２４〜２５年に３回出場）、小野田勇次（１６〜１９年に４年連続出場）の１年生の時（若林は１時間１０分４６秒で区間３位、小野田は５８分３１秒で区間２位）と同じレベルで走ってくれるでしょう」と期待を込めて話した。

８区には２年連続区間賞の塩出翔太（４年）を登録。「８区は経験が必要な区間です。３年連続で塩出で走る８区が勝負区間になります。４年生の底力と意地を期待しています。気象条件次第では区間新記録を狙ってほしい」と原監督は信頼を寄せる。

「ここまで順調です。この時期、登録メンバー１６人のうち、１人か２人は故障している年もありましたが、今回は１６人全員が元気です」と原監督は明言。今大会に向けて指揮官は「輝け大作戦」を発令。「箱根駅伝を走る１０人だけではなく、控え選手、マネジャー、チーム全員が、それぞれの立場で一番星のように輝いてほしい」と作戦の意図を説明する。「現時点で『輝け指数』は９０％まで上がってきました。レース当日、１００％になるでしょう」と原監督は前向きに話した。

今季の学生３大駅伝初戦の出雲駅伝（１０月）は国学院大が快勝し、同２戦の全日本大学駅伝（１１月）は駒大が完勝した。昨季の箱根駅伝は青学大が大会新記録で圧勝した。直近の３大駅伝を制した３校と、登録選手上位１０人の１万メートル平均タイムが２７分台のスピードを持つ中大が「４強」として第１０２回箱根駅伝の優勝候補に挙がる。

箱根駅伝の選手登録は各チームが例年１２月１０日に１６人を登録。同２９日に１〜１０区と補欠６人の区間登録を行う。往路（１月２日）、復路（同３日）ともにスタート時間（午前８時）の１時間１０分前に当日変更が可能。変更は区間登録選手と補欠登録選手の交代だけで、区間登録選手同士の交代はできない。第９８回大会から当日変更枠は４人以内から６人以内に拡大。ただ、１日で変更できる選手は４人以内。また、外国人留学生は登録２人以内、出場１人以内。

青学大の区間登録選手と補欠選手は以下の通り。

◇青学大（前回優勝）

１区 荒巻朋熈（４年）

２区 上野山拳士朗（１年）

３区 宇田川瞬矢（４年）

４区 平松享祐（３年）

５区 松田祐真（１年）

６区 石川浩輝（１年）

７区 佐藤愛斗（２年）

８区 塩出翔太（４年）

９区 佐藤有一（４年）

１０区 折田壮太（２年）

補欠 黒田朝日（４年）

補欠 鳥井健太（３年）

補欠 中村海斗（３年）

補欠 飯田翔大（２年）

補欠 遠藤大成（２年）

補欠 小河原陽琉（２年）