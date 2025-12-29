NewJeans¡¦DANIELLE¤¬·ÀÌó²ò½ü¡¡½êÂ°¥ì¡¼¥Ù¥ë¡Ö¤È¤â¤Ë³èÆ°¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¡×
HYBE»±²¼¤Î¥ì¡¼¥Ù¥ë¡ÖADOR¡×¤¬29Æü¡¢¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×NewJeans¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Éüµ¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
HANI¡Ê21¡Ë¤¬³èÆ°Éüµ¢¤·¡¢DANIELLE¡Ê20¡Ë¤ÏÀìÂ°·ÀÌó¤ò²ò½ü¤·¡¢Ã¦Âà¤¹¤ë¡£MINJI¡Ê21¡Ë¤Ï¶¨µÄ¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¡£
HANI¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ä¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ²áµî¤ä»ö¼Â¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹ÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤·¡¢¡ÖHANI¤ÏºÛÈ½½ê¤ÎÈ½·è¤òÂº½Å¤·¡¢ADOR¤È¤È¤â¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
MINJI¤È¤â¡ÖÁê¸ßÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¤¿¤á¤ÎµÄÏÀ¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¿Ê¤á¤Æµï¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¤¬¡¢·ëÏÀ¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
°ìÊý¡¢DANIELLE¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤È¤â¤Ë³èÆ°¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¡×¤È¤·¡¢¡ÖÀìÂ°·ÀÌó¤Î²ò½ü¤òÄÌ¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Öº£²ó¤ÎÊ¶Áè¾õ¶·¤ò¾·¤¡¢NewJeans¤ÎÎ¥Ã¦¤ÈÉüµ¢ÃÙ±ä¤Ë½ÅÂç¤ÊÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ëDANIELLE¤Î²ÈÂ²1Ì¾¤È¥ß¥ó¡¦¥Ò¥¸¥óÁ°ÂåÉ½¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢Ë¡ÅªÀÕÇ¤¤òÌä¤¦Í½Äê¤Ç¤¹¡×¤ÈË¡ÅªÁ¼ÃÖ¤Î·èÄê¤â·ÇºÜ¤·¤¿¡£
ADOR¤È¥á¥ó¥Ð¡¼´Ö¤Ç¡Ö»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤âÀµ³Î¤Ê»ö¼Â´Ø·¸¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¸í²ò¤ò´°Á´¤Ë²ò¾Ã¤¹¤ë²áÄø¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç°Õ¸«¤¬°ìÃ×¡×¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÏÀÁè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸åÆü¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤È¤·¡¢»þ´ü¤ÈÊýË¡¤òµÄÏÀÃæ¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡Ö»ö°Æ¤ò±ßËþ¤Ë²ò·è¤·¡¢1Æü¤âÁá¤¯NewJeans¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Î¤â¤È¤ËÌá¤ì¤ë¤è¤¦ºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£