¡ÚÀº¿À²Ê°å¤¬¶µ¤¨¤ë¡Û´Ø¤ï¤ë¤È¥á¥ó¥¿¥ëÊø²õ¡Ä¤¹¤Ù¤Æ¤òÂ¾¿Í¤Î¤»¤¤¤Ë¤¹¤ë¡ÖÂ¾ÀÕÅª¤Ê¿Í¡×¤Ø¤ÎÂÐ½èË¡
¡ÖÏÃ¤¬ÄÌ¤¸¤Ê¤¤¡×¤Ïµ¤¤Î¤»¤¤¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÄÀÕÇ¤Å¾²Ç¤¹¤ë¿Í¤¬Ç¾Æâ¤Ç¹Ô¤¦¡Èµ²±¤Î²þ¤¶¤ó¡É
Ã¯¤Ë¤Ç¤â¡¢Çº¤ß¤äÉÔ°Â¤Ï¿Ô¤¤Ê¤¤¤â¤Î¡£¤È¤¯¤Ë¿²¤ëÁ°¡¢¤Õ¤È·ù¤Ê½ÐÍè»ö¤ò»×¤¤½Ð¤·¤ÆÌ²¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ë¿´¤Î»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¡ØÀº¿À²Ê°åTomy¤¬¶µ¤¨¤ë 30Âå¤òÇº¤Þ¤ºÀ¸¤¤ë¸ÀÍÕ¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤Ê¤É¡¢Îß·×33ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¤Î¸¶ÅÀ¡¢¡ØÀº¿À²Ê°åTomy¤¬¶µ¤¨¤ë 1ÉÃ¤ÇÉÔ°Â¤¬¿á¤Èô¤Ö¸ÀÍÕ¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤Ç¤¹¡£¥²¥¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Î¥«¥ß¥ó¥°¥¢¥¦¥È¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤Î»àÊÌ¡¢¤¦¤ÄÉÂ¤ÎÈ¯¾É¡½¡½¿¼¤¤¶ì¤·¤ß¤ò·Ð¤Æ¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ËÎ¢ÂÇ¤Á¤µ¤ì¤¿ÀâÆÀÎÏ¤¢¤ë¸ÀÍÕ¤Î¿ô¡¹¡£¿´¤¬ÄÀ¤ó¤À¤È¤¡¢¤½¤Ã¤È´ó¤êÅº¤¤¡¢Í¥¤·¤¤¸ÀÍÕ¤Çµ¤»ý¤Á¤ò·Ú¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡È¸ÀÍÕ¤ÎÀº¿À°ÂÄêºÞ¡É¡£ÆÉ¤á¤Ð¥¹¥Ã¤Èµ¤Ê¬¤¬À²¤ì¡¢º£Æü°ìÆü¤ò¾¯¤·¥é¥¯¤Ë²á¤´¤»¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
Èò¤±¤ë¤Ù¤¡ÖÂ¾ÀÕÅª¤Ê¿Í¡×¤ÎÆÃÄ§¤È
¿È¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ÎÂÐºö
º£Æü¤Ï¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖÈò¤±¤ë¤Ù¤¿Í¡×¤ÎÆÃÄ§¤È¡¢¤½¤ÎÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¡£
»ä¤ÏÀº¿À²Ê°å¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤È´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼£ÎÅ¤ÏÄ¹´ü´Ö¤ËµÚ¤Ö¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦À¼Á¤Î¿Í¤Ê¤Î¤«¡×¡Ö¤É¤¦´Ø·¸¤ò¹½ÃÛ¤¹¤Ù¤¤«¡×¤ò´Ñ»¡¤·¡¢ºÇ½é¤ËÊý¿Ë¤òÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤¬Èó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿½é¤á¤ÎÃÊ³¬¤Ç¡Öµ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¤Î¤¬¡¢º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡ÖÂ¾ÀÕÅª¤Ê¿Í¡×¤Ç¤¹¡£
1.Â¾ÀÕÅª¤Ê¿Í¤È¤Ï¡©
¼«Ê¬¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÂ¾¼Ô¤ò¹¶·â¤¹¤ë
¡ÖÂ¾ÀÕÅª¤Ê¿Í¡×¤È¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤ËÅÔ¹ç¤Î°¤¤¤³¤È¤¬µ¯¤¤ë¤È¡¢¡ÖÃ¯¤«¤¬°¤¤¡×¡Ö¤¢¤¤¤Ä¤¬°¤¤¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬°¤¤¡×¤È¹Í¤¨¡¢¼«Ê¬¤ËÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï·è¤·¤Æ»×¤ï¤Ê¤¤¿Í¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¿Í¤¬¶á¤¯¤Ë¤¤¤ë¤È¡¢°ìÈÌÅª¤ËÈó¾ï¤ËÌñ²ð¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤ì¤ÐÉ¬¤º°ìÄê¤Î³ÎÎ¨¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë¤äÌäÂê¤ÏÈ¯À¸¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎºÝ¡¢Èà¤é¤ÏÀäÂÐ¤Ë¼«Ê¬¤¬°¤¤¤È¤ÏÇ§¤á¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤½¤Î¿Í¤Î¼þ¤ê¤Ë¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤¤¤º¤ì³Î¼Â¤Ë¡¢ÌäÂê¤ÎÀÕÇ¤¤ò¤¢¤Ê¤¿¤Î¤»¤¤¤Ë¤µ¤ì¤ë»þ¤¬Íè¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Èà¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Â¾¼Ô¤ò¹¶·â¡ÊÀÕÇ¤Å¾²Ç¡Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ò¼é¤ë¼êÃÊ¡×¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ºÇ½é¤Ë¡Ö¤¢¡¢¤³¤Î¿Í¤ÏÂ¾ÀÕÅª¤Ê·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤¿¤é¡¢¾¯¤··Ù²ü¤·¡¢¹Í¤¨¤Ê¤¬¤éÀÜ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
2.¤Ê¤¼Â¾ÀÕÅª¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡©
¿´¤ÎËÉ±Ò¥á¥«¥Ë¥º¥à
¤â¤Á¤í¤ó¡¢»Å»ö¤Ê¤É¤Ç´Ø¤ï¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢°ìÄê¤Î¥ë¡¼¥ë¤ò¼¨¤·¤¿¾å¤ÇÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤¢¤ì¤ÐÌµÍý¤Ë´Ø¤ï¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢Èà¤é¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤Ï¡ÖËÉ±Òµ¡À©¡×¤È¤¤¤¦¿´¤ÎÆ¯¤¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¿Í´Ö¤ÏÅÔ¹ç¤Î°¤¤¸½¼Â¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿ºÝ¡¢¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤ò²Ã¹©¤·¤Æ¿´¤Î°ÂÄê¤òÊÝ¤È¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¡£
Â¾ÀÕÅª¤Ê¿Í¤Ï¡¢»ö¼Â¤ò¤Í¤¸¶Ê¤²¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤òÂ¾¿Í¤Î¤»¤¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¤¹þ¤ß¡¢¿´¤ÎÊ¿²º¤òÊÝ¤ÄÊýË¡¤ò³Ø½¬¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤À¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ÖÎÉ¤¤¡¦°¤¤¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Ç¿´¤Î°ÂÄê¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ê¤ó¤À¡×¤ÈÍý²ò¤ò¼¨¤·¤Ä¤Ä¡¢Å¬ÀÚ¤Êµ÷Î¥¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
3.¶ñÂÎÅª¤Ê2¤Ä¤ÎÂÐºö
¡ÖÇ¼ÆÀ¡×¤È¡ÖµÏ¿¡×¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È
¤Ç¤Ï¡¢´Ø¤ï¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¤É¤¦°·¤¨¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Ã±¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤À¥³¥¤¥Ä¤Ï¡×¤È´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â²ò·è¤·¤Þ¤»¤ó¡£°Ê²¼¤Î2¤Ä¤Î¼ê½ç¤òÆ§¤à¤³¤È¤¬¸ú²ÌÅª¤ÊÂÐºö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Áê¼ê¤Î¡ÖÇ¼ÆÀ¡×¤òÀè¤Ë°ú¤½Ð¤¹
Â¾ÀÕÅª¤Ê¿Í¤Ï¡¢¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ö¤ªÁ°¤¬¤¢¤¢¤·¤¿¤«¤é¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Êª»ö¤ò¿Ê¤á¤ëÁ°¤Ë¡¢°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ÎÃÊ³¬¤ÇÁê¼ê¤Î¹ç°Õ¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¡Ö¾õ¶·¤Ï¤³¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¿Ê¤áÊý¤Ç¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡©¡×¤È³ÎÇ§¤·¡¢¡Ö¤½¤¦¤À¤Í¡¢¤ï¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡ÖÁê¼ê¤ÎÇ¼ÆÀ¡×¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤«¤é¼¡¤Ø¿Ê¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢É¬¤º¡ÖµÏ¿¡×¤Ë»Ä¤¹
Èà¤é¤Ï¼«Ê¬¤Î¿´¤ÎÃæ¤Ç¸½¼Â¤òºî¤êÊÑ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢¡Ö¸À¤Ã¤¿¡¦¸À¤ï¤Ê¤¤¡×¤ÎÌäÂê¤¬É¬¤ºÈ¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¸ýÆ¬¤À¤±¤Ç¤ä¤ê¼è¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ï´í¸±¤Ç¤¹¡£
¡ü¤³¤¸¤ì¤½¤¦¤Ê¾ì¹ç¡§ ºÇ½ª¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¡¢Ï¿²»¤Ê¤É¤â¸¡Æ¤¤¹¤ë
¡ÖÁê¼ê¤ÎÇ¼ÆÀ¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢¤½¤Î¹ç°ÕÆâÍÆ¤òµÏ¿¤Ë»Ä¤¹¡ÊÆüÉÕ¤Ê¤É¤â¶ñÂÎÅª¤Ë¡Ë¡×
¤³¤Î¼ê½ç¤òÆ§¤ó¤Ç¤ª¤±¤Ð¡¢¸å¤ÇÀÕÇ¤¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤é¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¾Úµò¤¬¤¢¤ë¤¿¤áÁê¼ê¤Ï²¿¤â¸À¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÌµÍý¤Ë´Ø¤ï¤é¤º
É¬Í×¤Ê»þ¤ÏËÉ¸æ¤ò
ËÜÍè¡¢Áê¼ê¤ÎÇ¼ÆÀ¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤Á¤¤¤ÁµÏ¿¤ò¼è¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Èó¾ï¤Ë¼ê´Ö¤Î¤«¤«¤ëºî¶È¤Ç¤¹¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤½¤³¤Þ¤Ç¤¹¤ë¤Î¤Ï¸½¼ÂÅª¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ç¤¹¤«¤é¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¡ÖÂ¾ÀÕÅª¤Ê¿Í¤ò¸«¤¿¤é·Ù²ü¤·¡¢ÌµÍý¤Ë´Ø¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤Î¤¬°ìÈÖ¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢»Å»ö¤ä¿ÆÂ²¤Ê¤É¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â±ï¤òÀÚ¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢Èà¤é¤¬¡Ö¼«Ê¬¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë»ö¼Â¤òÏÄ¶Ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤¿¤Á¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬½ý¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¾åµ¤ÎÂÐºö¡ÊÇ¼ÆÀ¤ÈµÏ¿¡Ë¤òÅ°Äì¤·¤Æ¿È¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡ØÀº¿À²Ê°åTomy¤¬¶µ¤¨¤ë 1ÉÃ¤ÇÉÔ°Â¤¬¿á¤Èô¤Ö¸ÀÍÕ¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤ÎÃø¼Ô¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌ¸¶¹Æ¤Ç¤¹¡£