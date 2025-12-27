【メガミデバイス9周年記念トークライブ】 12月27日18時より配信

コトブキヤは、配信番組「メガミデバイス9周年記念トークライブ」にて、「メガミデバイス装備セット」マシンガン、スナイパーライフルを発表した。

本商品はトミーテックの「リトルアーモリー」と「メガミデバイス」のコラボ商品で、メガミデバイス用装備としてマシンガン、スナイパーライフルが商品化。

マシンガンは背中にドラムマガジンを背負い、弾帯からマシンガンに接続して給弾するタイプとなっている。スナイパーライフルは背中に測量やスモークディスチャージャーらしい造形があり、サポートアームによる狙撃支援演出が楽しめるものとなっている。

(C) KOTOBUKIYA (C)Masaki Apsy (C)Toriwo Toriyama