メガミデバイス×リトルアーモリーコラボ。「メガミデバイス用装備セット」からマシンガン、スナイパーライフルが登場【#メガミデバイス】
コトブキヤは、配信番組「メガミデバイス9周年記念トークライブ」にて、「メガミデバイス装備セット」マシンガン、スナイパーライフルを発表した。
本商品はトミーテックの「リトルアーモリー」と「メガミデバイス」のコラボ商品で、メガミデバイス用装備としてマシンガン、スナイパーライフルが商品化。
マシンガンは背中にドラムマガジンを背負い、弾帯からマシンガンに接続して給弾するタイプとなっている。スナイパーライフルは背中に測量やスモークディスチャージャーらしい造形があり、サポートアームによる狙撃支援演出が楽しめるものとなっている。
