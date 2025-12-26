27日は大雪・暴風に警戒 年末年始の 天気 のポイント

気象庁は26日夕方、暴風雪や大雪に関する全般気象情報を発表しました。北日本や東日本では、27日にかけて激しい雪や風に厳重な警戒が必要です。

年末年始の天気は、29日は高気圧が移動してきますが、30日には前線が通過し、天気が崩れる所があるでしょう。

大晦日の31日から元日にかけては、再び冬型の気圧配置が強まる見込みです。北日本から西日本の日本海側では雪や雨が降り、寒さが厳しくなるでしょう。

＜27日にかけての大雪・暴風雪＞

現在、日本付近は強い冬型の気圧配置となっており、上空には非常に強い寒気が流れ込んでいます 。

このため、日本海側を中心に雪が強まっています。 あす27日夕方までの24時間に予想される降雪量は、多い所で、

▼東北地方 70センチ

▼北海道地方 50センチ

▼北陸地方40センチ

▼関東甲信や中国地方でも15センチとなっています。

東日本では大雪による交通障害に警戒し、北日本ではあすにかけて大雪や暴風雪に警戒してください。

＜風と波の警戒＞

風も強く、北日本や北陸などでは台風並みの最大瞬間風速30メートルの暴風が予想されています。猛ふぶきによる視界不良に注意が必要です。 海は大しけとなっており、東北、北陸、近畿地方では波の高さが6メートルに達する見込みです。

＜年末年始の週間予報＞

続いて、年末年始の天気です。 強い冬型の気圧配置はあす27日には西から緩み始めますが、北日本では寒気の影響が続くでしょう。 29日は高気圧が移動してきますが、30日には前線が通過し、天気が崩れる所があるでしょう 。

大晦日の31日から元日にかけては、再び冬型の気圧配置が強まる見込みです 。北日本から西日本の日本海側では雪や雨が降り、寒さが厳しくなるでしょう。

一方、太平洋側では晴れる日が多い見込みです 。

【向こう1週間のポイント】

・12月29日（月）：高気圧が移動し、冬型はいったん緩みます 。 ・12月30日（火）：前線が通過するため、天気は下り坂です 。 ・12月31日（水）～1月1日（木・元日）：再び「冬型の気圧配置」となります

・日本海側：雪や雨が降る日が多いでしょう 。 ・太平洋側：晴れる日が多い予想です 。初日の出のチャンスがありそうです。

帰省ラッシュと天気の崩れが重なる可能性があります。最新の気象情報と交通情報を確認してください。

