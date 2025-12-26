黒塗りのアルファードにあおり運転された男性が「極限状態で思いついた」対抗策。「相手は検挙されたそうです」
免許取得から間もない西田さん（仮名・25歳）が、休日に隣町までドライブしていたところ、片側一車線の県道で黒塗りのアルファードに執拗にあおられるという恐怖に遭遇。しかし、愛車のドラレコの緊急通報ボタンが彼を間一髪から救ってくれたそうです。
◆片側一車線、背後に迫る黒塗りの影
西田さんは運転初心者。休日に一人でのんびりと隣町までドライブするのが楽しみだったそうです。そんな中、ある夜に街灯の少ない県道を制限速度で走行中、バックミラーに煌々と光るヘッドライトが映り込んだといいます。
「最初は普通の車だと思ったんです。でも、だんだん光が大きくなって、後ろにピッタリくっついてきたんです。たぶん車種は黒塗りのアルファードだったと推測します」と西田さん。恐怖に怯えながらも、ハンドルをしっかり握り、制限速度を守って走り続けました。
後ろの黒塗りアルファードは、徐々に距離を詰め、まるで追い詰めるように走行。「このままじゃ、ぶつけられるかもしれない…」と西田さんは恐怖でいっぱいでした。
◆なぜ自分が狙われたのか？
走行中、西田さんは「もしかして、コンビニを出るときに何かやったのか…？」と、後続車の怒りの原因を必死に思い出そうとします。
「駐車の仕方が悪かったかな…とか、そんな小さなことを考えました。頭の中は混乱状態でした」と西田さん。
しかし、冷静に状況を判断しても、片側一車線の道路では追い越しも難しく、回避行動を取る余地はほとんどありませんでした。前方に止まる車もなく、逃げ場のない恐怖の時間が続いたといいます。
「心の中では『どうか抜いてくれ…』と祈るばかりでした」と西田さん。後続車は一向にスピードを緩める気配を見せず、まさに追い詰められた状態だったそうです。
◆ドラレコの緊急通報ボタンが救世主
そんな中、西田さんの目に飛び込んできたのは、愛車のドラレコに付いている”緊急通報ボタン”。
「正直、うろ覚えだったんですが、加入していた自動車保険のサービスで、緊急時に何とかしてくれるというのを思い出しました」と西田さん。震える左手でボタンを押すと、車内の音声ガイドが作動し、すぐに状況が保険会社に伝わったとのことです。
「本当にその瞬間、『助かった…』と思いました。正直、田んぼに突っ込んでしまおうかとまで考えていましたから」と西田さん。恐怖と緊張で体が硬直する中、緊急通報の作動は精神的な支えとなりました。
◆15分後、黒塗りアルファードはミラーから消えた
その後約15分間、緊張のドライブが続きましたが、バックミラーに変化が現れます。黒塗りのアルファードが徐々に減速し、どんどん遠ざかっていったのです。
「遠ざかっていくのを見たときは、本当にほっとしました」と西田さん。しかも同時に、赤色灯のような光も見え、どうやら警察が現場に向かってくれたことが分かったそうです。
翌日、保険会社から連絡が入りました。「ドラレコの緊急通報ボタンを押したことで、警察に通報され、相手は検挙された」とのこと。西田さんは、必要であれば最寄りの警察署に出向き、被害届を提出してほしいと案内されたそうです。
「毎月の保険料は少し高かったのですが、加入していて本当に良かったと思いました」と西田さん。思わぬあおり運転被害に遭遇しましたが、迅速な対応とドラレコのおかげで安全に解決できたといいます。
◆若手ドライバーの恐怖と教訓
西田さんは今回の経験を振り返り、「運転歴が浅いと、こういう状況に遭遇したとき本当に冷静になれない」と語ります。
「後続車の動きが怖くて、とにかく無事に走り切ることだけを考えていました。ドライブが楽しいものから、恐怖体験に変わった瞬間でした」と西田さん。
しかし、ドラレコと緊急通報ボタンがあったことで、最悪の事態を避けることができたと強調します。「こうしたサービスは、若手ドライバーには心強い味方だと思います」と笑顔で話してくれました。
今回の件は、あおり運転がもたらす危険と、テクノロジーの力による状況回避の両面を示すエピソードとなりました。西田さんは、「今後は、同じような危険に遭遇したら、ためらわずにドラレコを使おうと思います」と語っています。
片側一車線での恐怖の15分間。若手ドライバーが経験したスリルと、緊急通報システムの威力。西田さんの体験は、現代ドライブの教訓として多くのドライバーに参考になることでしょう。
＜TEXT／八木正規＞
【八木正規】
愛犬と暮らすアラサー派遣社員兼業ライターです。趣味は絵を描くことと、愛犬と行く温泉旅行。将来の夢はペットホテル経営
