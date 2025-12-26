ミステリ×セカイ系！？　セカイ系の視点から読み解く今村昌弘「〈屍人荘の殺人〉シリーズ」のおもしろさ

ミステリ書評家・若林踏さんの新連載『文芸誌でミステリの話をしよう』が「群像」2026年1月号よりスタートしました！ 時にジャンルを横断しながら、ミステリの視点からみえる景色を綴る本連載。セカイ系と今村昌弘作品のつながりについて綴られた連載第１回を、特別にWebでもお届けします（ウェブ転載にあたり、再編集しています）。

セカイ系とは何か

今年の8月末に会社を退職し、この秋から専業の書評家・ライターとなった。平日約8時間は会社員として働いたあとで本を読んだり原稿を書いたりするという生活を送り続けて10年以上の月日が流れたが、その中で思ったことは「なぜ働いていると自分の得意ジャンル以外の本が読めなくなるのか」ということだ。

いちおうミステリ小説を専門とする書評家を名乗っている以上、当然ながらミステリ小説もしくはミステリに関する書物は読む。時間がある限り読む。だがミステリ関連の本だけでも毎月膨大な刊行点数があるのだから、ミステリ以外のジャンルに手を伸ばす余裕はあまり無い。だから兼業ライターを辞めたという訳ではないのだが、ともかく専業になったからには普段、自分が接していないジャンルの本にも目を通す時間が以前よりは確保できるようになった。自分も“半身社会”を目指して頑張るぞ、って頑張ったら半身にならないですよね、三宅香帆さん。

というわけで今年の9月くらいからミステリジャンル外の本も意識して読もうと、まずは話題になっている新書から手を付け始めた。先ほど三宅香帆氏の名前を出したが、確かに三宅氏の『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』（2024年、集英社新書）がベストセラーになって以降は書店の新書棚が活気づいているように見える。小川公代『ケアの物語 フランケンシュタインからはじめる』（2025年、岩波新書）や佐々木敦『「書くこと」の哲学 ことばの再履修』（2025年、講談社現代新書）など文芸評論に類する本から始めてみようと数冊カゴに入れていく中で目に留まったのが渡邉大輔『セカイ系入門』（2025年、星海社新書）だ。書店から自宅に帰って早速読み始めたのは『セカイ系入門』だった。

筆者が高校生から大学生の時、つまり2000年代半ばから2000年代後半にかけてセカイ系という概念はオタク系文化のみならず一般文芸やメインカルチャーに接している人にも広まっていったように思う。思う、というのは当時の自分はそれほどアニメやライトノベルに詳しい人間ではなく、『セカイ系入門』やセカイ系に関する先駆的評論である前島賢の『セカイ系とは何か』（2014年、星海社文庫）で取り上げられているような作品を熱心に観たり読んだりしていたわけでは無かったので、セカイ系という概念自体があまりピンとくるものではなかったからだ。

後に笠井潔氏などミステリ評論を手掛ける論者が書いた文章でミステリにも接続する話であることを知るのだが、大学のミステリ研究会に所属していた時はその方面に詳しい同期に西尾維新の〈戯言〉シリーズなどを引き合いに出しながら、「“きみとぼく”の関係が世界の運命に直接結びついてしまう物語のこと」みたいな定義を講釈してもらった記憶がある。そりゃ高校時代に横溝正史や鮎川哲也みたいな小説ばっかり読んでいたら、セカイ系とは何それ食えるの、みたいな状態になりますわな。いや、〈戯言〉シリーズは読んでいたから同期は喩えて説明してくれたのだけれど。

それはさておき、渡邉氏の『セカイ系入門』は「“きみとぼく”の関係が世界の運命に直接結びついてしまう物語」くらいの認識しか持たない人でも、この用語を巡る議論を明快に理解できる好著だと思う。興味深かったのは「第三章 セカイ系の新展開――2010年代以降のセカイ系ルネサンス」において、新海誠監督のアニメ映画『君の名は。』（2016年）がそれまでのセカイ系と呼ばれるコンテンツの特徴を持った作品でありながらも、過去の同系列の作品とは異なる要素もあることを指摘する点である。『君の名は。』は互いに離れた場所にいる女子高校生と男子高校生が夢の中で「身体の入れ替わり」をするという、ジュブナイル小説ではお馴染みのＳＦ的設定の物語が世界の危機レベルの話まで膨れ上がる、という作品だ。

「「きみとぼく」をめぐる他愛ない日常パートと（中略）非日常のクライシス」という、旧来のセカイ系的なエッセンスが短絡されて描かれる一方、主人公の一人である立花瀧がかつてのセカイ系作品に見られた“ヘタレ的”主人公ではなく、主体的に行動し運命を変えていこうとする“リア充的”なキャラクターとして描かれるという、旧来の同系列作品とは違う部分があるという。“リア充的”という言葉が適切かどうかはともかく、『君の名は。』がセカイ系への再注目と同時にその概念の更新を象徴する作品であると捉えているわけだ。ここでふと思い出したのは、あるミステリ作家の存在である。明確にセカイ系と呼べる作品を書いているわけではないが、その要素の一部を確実に孕んでいるミステリシリーズを書いている作家が、『君の名は。』が公開された翌年にデビューしている。今村昌弘だ。

セカイ系と今村昌弘

おそらく普段は非ジャンル小説を読むことが多い『群像』読者の皆さんも今村昌弘のデビュー作である『屍人荘の殺人』（創元推理文庫）は読んでいるか、あるいは題名は聞いたことがあるのではないかと思う。ある特異な事情によって山奥の建物に閉じ込められた神紅大学ミステリ愛好会会員の葉村譲と、同大学に通う謎の美少女・剣崎比留子が屋内で起こった殺人事件に挑むという、所謂クローズドサークルものと呼ばれるタイプに属する謎解きミステリ小説である。同作は年末のミステリ本ランキング企画を総なめにし、本格ミステリ作家クラブが主催する第18回本格ミステリ大賞小説部門を受賞した。小説は読んでいなくても、神木隆之介と浜辺美波が主演した映画でご存じの方もいるのではないだろうか。先ほどクローズドサークルとなった理由について“ある特異な事情”とぼやかして書いたが、実はこの理由こそ同作がヒットした要因ともいえる。刊行から既に八年が経っているが、未だに初読の人のサプライズを削がないようネタばらしに配慮しながら既読の人々が語っているのが何とも微笑ましい。本誌読者で未読の方は今すぐ本屋に駆け込み買ってください。

謎めいた美少女の剣崎が所謂ホームズ役、語り手である葉村がワトスン役という名探偵を配した謎解き小説の正統的な形式を持ったシリーズだが、ひとつ特筆すべき点がある。シリーズ作品には“班目機関”と呼ばれる組織が存在し、それが残した奇怪な研究を剣崎と葉村が追うというのがシリーズの基底にはあるのだ。この“班目機関”、世界に決定的な影響を及ぼしそうな研究も行っていたようだが、正体が良く分からない。この正体が良く分からない組織が残した研究のせいで起こる事件を驚異的な推理力で解き明かすのが剣崎で、その隣でワトスン役としてどう振る舞えば良いのか分からず時折グズグズと悩む凡人寄りの若者が葉村なのである。世界を統べる（かもしれない）大きな力と闘う美女と、何もできず悩むばかりの凡人って、今までセカイ系と呼ばれる作品で沢山見てきたような。

ただ、これだけでは「キャラクターの設定がセカイ系っぽいよね」で話は終わってしまうだろう。今村作品の良いところは、そうしたミステリのジャンル外にある物語構造と、ミステリというジャンルに内在するガジェットや趣向を組み合わせて新味のある話を作って見せるところにある。セカイ系的なコンテンツの構造を上手く使って書いているな、と感じたのはシリーズ第三作に当たる『兇人邸の殺人』（創元推理文庫）だ。2025年11月現時点における文庫化最新作で、かつ過去作のネタばらしも一切ないので、これまでの説明で今村作品に興味を持った人は同作から読むのも良いだろう。

『兇人邸の殺人』の舞台となるのはテーマパークの中に建てられた屋敷で、そこに潜入した剣崎と葉村は、ある事情によって生命の危険が迫るような事態に陥ってしまい、例によって殺人事件にも遭遇してしまう。特殊な理由により閉鎖状況下に追いやられ、文字通り決死の謎解きに挑まねばならない、という構図はデビュー作の『屍人荘の殺人』と一緒。『兇人邸の殺人』の見せ場はホームズ＆ワトスンコンビであるはずの剣崎と葉村が協力し合える状況ではなくなってしまう危機に陥るところだ。どのような状況になるのか具体的なことは書かないが、閉鎖空間の中で剣崎と連携が不可能になった葉村はワトスン役としての我が身を振り返ることになるのだ。

いつも傍にいた“きみ”＝剣崎と引き離され、無力さを感じるという構造に所謂セカイ系的な作品との相同性を読み取ることが出来るだろう。面白いのは葉村が単なる“ヘタレ的”主人公に終わることなく、それこそ渡邉の表現を借りて言えば主体的に行動し運命を変えていこうとする“リア充的”なキャラクターとして描かれることだ。ホームズである剣崎に対して自分は何が出来るのか、という答えを進んで摑み取ろうとするワトスンの物語として『兇人邸の殺人』は読めるのである。

拙著『新世代ミステリ作家探訪 旋風編』などをはじめ複数のインタビューで述べられていることだが、もともと今村昌弘は本格謎解き小説よりもＳＦ要素のあるライトノベルを好んで読んでいたという。その中には秋山瑞人の『イリヤの空、ＵＦＯの夏』（その1〜その4、2001年〜2003年、電撃文庫）の名前も挙げられている。『イリヤ〜』は宇宙人と戦う運命を課せられた少女と彼女の同級生である少年の関係を描いた物語で、セカイ系の代表的作品として取り上げられることが多い。『セカイ系入門』などを引きながら語ってきたが、筆者なりにセカイ系を定義してみれば「語り手が自身の無力を自覚しながら、自分にとってかけがえのない他者を救うためにもがく話」と言えるだろうか。

今村はそうした物語構造をミステリにおけるホームズとワトスンの関係に重ね合わせることで、図らずもワトスン役の苦悩を描く小説として『兇人邸の殺人』を書いてみせた。大学ミステリ研究会に在籍していた時は「セカイ系などという言葉は一時期の流行りに過ぎないんだろうな」くらいにしか思っていなかったのだが、実は2020年代のミステリにも根強く影響を及ぼしているんだな、と感じた次第だ。

