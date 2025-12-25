27日ピカソとの防衛戦

ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が24日、自身のXを更新。27日に行われるWBC世界同級2位アラン・ピカソ（メキシコ）との防衛戦に向け万全の仕上がりをアピールすると、その肉体美にファンから称賛が集まっている。

ジム内で行ったサンドバッグ打ちなどのトレーニング風景を公開した井上。裸の上半身は26日の前日計量を前に惚れ惚れするような仕上がりだ。減量によって余分な肉が徹底的にそぎ落とされ、肩や腕、胸板の筋肉がくっきりと浮き上がっている。

井上は写真と共に「厳しいトレーニングが終了」と記した。この日は特設リングでの公開練習も実施。決戦に向けて周囲も盛り上がる中、全てを削ぎ落とした完璧なボディメイクに、ファンからは感嘆の声が上がった。

「井上チャンプの仕上がりがヤバすぎる。刃牙かと思った」

「その肉体…もはや凶器です」

「お疲れ様でした 身体も素晴らしい仕上がりですね」

「凄い肉体美ですね！！」

「これはAIですか？ 到達できないでしょ人類がこの肉体」

「か、かっこよすぎます、、」

「ハードなトレーニングお疲れ様です 凄い身体になってますね」

「腹筋が鬼の顔みたい」

ピカソ戦はサウジアラビアの首都リヤドで開催される大型興行「The Ring V: Night of the Samurai（ナイト・オブ・ザ・サムライ）」のメインイベント。戦績は32歳の井上が31勝（27KO）、25歳のピカソが32勝（17KO）1分。興行はNTTドコモの動画配信サービス「Lemino」で国内独占生配信される。



（THE ANSWER編集部）