脳科学者・茂木健一郎「内面が意地悪だから不快に感じる」フィンランド“つり目”写真問題の本質を喝破
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
脳科学者の茂木健一郎氏が、自身のYouTubeチャンネルで「フィンランドの「つり目」写真事件は、なぜ私たちをいやな気持にさせたのか。」と題した動画を公開。フィンランドで起きた「つり目」写真問題を取り上げ、その行為がなぜ人々を不快にさせるのか、その根源は行為者の「意地悪な内面」にあると指摘した。
動画で茂木氏は、フィンランドのミス・インターナショナル代表や一部の国会議員がSNSに投稿した「つり目」写真について言及。この問題について、多くの人々が抱く不快感の正体は、ポーズそのものというよりは、それを行う人物の心理状態にあると分析する。茂木氏は「相手を馬鹿にしているとか、からかうとか、そういう心境」からくる行為だとし、親切心や友好的な態度とは真逆の心理が透けて見える点を問題の核心だと指摘した。
さらに茂木氏は、その行為の根底には「内面が意地悪というか、悪意というか、あんまり良い内面じゃない」という感情が存在すると喝破。「相手に意地悪をする」という心理は、子ども同士のいじめにも通じる普遍的なものであり、「ろくな気持ちではない」と厳しく断じた。人種差別的な偏見という側面だけでなく、人間が持つ攻撃性や悪意の発露であることが、人々の嫌悪感を引き起こす根本原因だとの見解を示した。
最後に茂木氏は、ミスコン代表や国会議員といった「パブリックフィギュア（公人）」が、このような負の感情を公の場で表現することの不適切さを強調。この一件を「他山の石とすべき」とし、「我々自身も、相手に意地悪な気持ちで接するのはできるだけやめよう」という教訓として捉えることの重要性を説き、締めくくった。
動画で茂木氏は、フィンランドのミス・インターナショナル代表や一部の国会議員がSNSに投稿した「つり目」写真について言及。この問題について、多くの人々が抱く不快感の正体は、ポーズそのものというよりは、それを行う人物の心理状態にあると分析する。茂木氏は「相手を馬鹿にしているとか、からかうとか、そういう心境」からくる行為だとし、親切心や友好的な態度とは真逆の心理が透けて見える点を問題の核心だと指摘した。
さらに茂木氏は、その行為の根底には「内面が意地悪というか、悪意というか、あんまり良い内面じゃない」という感情が存在すると喝破。「相手に意地悪をする」という心理は、子ども同士のいじめにも通じる普遍的なものであり、「ろくな気持ちではない」と厳しく断じた。人種差別的な偏見という側面だけでなく、人間が持つ攻撃性や悪意の発露であることが、人々の嫌悪感を引き起こす根本原因だとの見解を示した。
最後に茂木氏は、ミスコン代表や国会議員といった「パブリックフィギュア（公人）」が、このような負の感情を公の場で表現することの不適切さを強調。この一件を「他山の石とすべき」とし、「我々自身も、相手に意地悪な気持ちで接するのはできるだけやめよう」という教訓として捉えることの重要性を説き、締めくくった。
YouTubeの動画内容
関連記事
「中途半端に真面目な人がこの世を不自由にする」茂木健一郎氏が断言、本当にシリアスな人が“ふざける”理由
茂木健一郎が断言「1冊で5冊分の面白さ」 鴻巣友季子著『なぜ日本文学は英米で人気があるのか』こそ今読むべき本
「純粋な人ほど大変な世の中」脳科学者・茂木健一郎が“スナックのママ”として語る「生きづらさ」の正体
チャンネル情報
一人ひとりの「個性」が活かせて、「自由」で、「創造的」な生き方ができるように、応援するような発信をしていきたいと思います。複雑な現代を生きるための、科学、社会、本、音楽、映画、文化、芸術、人間、コメディを扱う総合的な脳の教養のチャンネルです。人間の脳のこと、人工知能のこと、創造性のこと、個性のことなどを考えます。