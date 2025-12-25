この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脳科学者の茂木健一郎氏が、自身のYouTubeチャンネルで「フィンランドの「つり目」写真事件は、なぜ私たちをいやな気持にさせたのか。」と題した動画を公開。フィンランドで起きた「つり目」写真問題を取り上げ、その行為がなぜ人々を不快にさせるのか、その根源は行為者の「意地悪な内面」にあると指摘した。



動画で茂木氏は、フィンランドのミス・インターナショナル代表や一部の国会議員がSNSに投稿した「つり目」写真について言及。この問題について、多くの人々が抱く不快感の正体は、ポーズそのものというよりは、それを行う人物の心理状態にあると分析する。茂木氏は「相手を馬鹿にしているとか、からかうとか、そういう心境」からくる行為だとし、親切心や友好的な態度とは真逆の心理が透けて見える点を問題の核心だと指摘した。



さらに茂木氏は、その行為の根底には「内面が意地悪というか、悪意というか、あんまり良い内面じゃない」という感情が存在すると喝破。「相手に意地悪をする」という心理は、子ども同士のいじめにも通じる普遍的なものであり、「ろくな気持ちではない」と厳しく断じた。人種差別的な偏見という側面だけでなく、人間が持つ攻撃性や悪意の発露であることが、人々の嫌悪感を引き起こす根本原因だとの見解を示した。



最後に茂木氏は、ミスコン代表や国会議員といった「パブリックフィギュア（公人）」が、このような負の感情を公の場で表現することの不適切さを強調。この一件を「他山の石とすべき」とし、「我々自身も、相手に意地悪な気持ちで接するのはできるだけやめよう」という教訓として捉えることの重要性を説き、締めくくった。