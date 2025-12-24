¥È¥ß¡¼¥º²í¡¡M¡½1¤ÎÍ¥¾¡¾Þ¶â1000Ëü±ß¡Ö¤¢¤ì¥¦¥½¡ª¡×¡¡Î¢»ö¾ð¤Î¡È¶â³Û¡ÉÌÀ¤«¤·M¡½1½Ð¾ì·Ý¿Í¤¬¾×·â
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥È¥ß¡¼¥º¡×²í¡Ê65¡Ë¤¬¡¢20ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤»¤ä¤Í¤ó¡ª¡×¡ÊÅÚÍËÁ°9¡¦25¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡ÖM¡½1¡×¤Î¤ª¶â»ö¾ð¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡ÖM¡½1¡×ÊüÁ÷¤ÎÁ°Æü¤Ç¡¢¤Þ¤À·ë²Ì¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¾õÂÖ¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡Ö¹ë²÷¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡×¤¬À¸½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤Ç²í¤Ï¡ÖºÇ½é¤Ë¸À¤¦¤È¤¯¤±¤É¡¢¾Þ¶â1000Ëü±ß¤È¸À¤¦¤È¤ë¤±¤É¡¢¤¢¤ì¥¦¥½¡ª¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö¡È²í»»¡É¤Ç¸À¤¦¤È¡¢ÌÀÆüÍ¥¾¡¤·¤¿¤é5²¯±ß¡£³ÎÄê¡ª¡×¤ÈÀë¸À¡£¹ë²÷¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ï¡Ö5²¯¡©¡×¤ÈÌÜ¤òÇò¹õ¤µ¤»¤¿¡£
¡¡²í¤¬¸«ÀÑ¤â¤Ã¤¿¤Î¤ÏÀ¸³¶¼ýÆþ¤ÎÏÃ¡£¡Ö·î¼ý¤¬100Ëü±ß¤º¤ÄÁý¤¨¤Æ¡¢20Ç¯´Ö¤ä¤«¤é2¿Í¤Ç5²¯±ß¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¡Ö¾Ð¤¤¼è¤Ã¤¿¤é5²¯Æþ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢1000Ëü±ß¤Ç¤ÏÅþÄì¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡²áµî¤ËÆ±ÈÖÁÈ¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤«¤é¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡¢¥Á¥å¡¼¥È¥ê¥¢¥ë¤¬Â×´§¡£Í¥¾¡¤ÏÆ¨¤·¤¿¤¬¡¢ÀéÄ»¡¢¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤Ê¤É¤â¥Ö¥ì¡¼¥¯¤·¤ÆÂ´¶È¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡´Ö¶á¤Ç¼ã¼ê·Ý¿Í¤Î¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ò¸«¤Æ¤¤¿²í¤À¤±¤Ë¡Ö5²¯±ß¡×¤Ï¿¿¼ÂÌ£¤â¤¢¤ê¡¢¹ë²÷¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦»³²¼¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¥´¥ê¥é¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤â¤»¤ó¤Ç¤¨¤¨¤Ç¤¹¤ä¤ó¡ª¡×¤È¾×·â¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£