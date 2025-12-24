ÂçÊ¬¸©Æâ¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê¡¢¥ì¥®¥å¥éー161.7±ß¡¡7½µÏ¢Â³ÃÍ²¼¤¬¤ê¤Ç4Ç¯È¾¤Ö¤ê162±ß²¼²ó¤ë
12·îËö¤Ç¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨ÇÑ»ß¤Ë¸þ¤±¤¿Êä½õ¶âÁý³Û¤Ë¤è¤ê¡¢ÂçÊ¬¸©Æâ¤Î¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê¤Ï7½µÏ¢Â³¤ÇÃÍ²¼¤¬¤ê¤·¡¢4Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Ë162±ß¤ò²¼²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»ñ¸»¥¨¥Í¥ë¥®ーÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢22»þÅÀ¤Î¸©Æâ¤Î¥ì¥®¥å¥éー¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê¤Ï1¥ê¥Ã¥È¥ëÅö¤¿¤ê161.7±ß¤Ç¡¢Á°¤Î½µ¤«¤é1.6±ß²¼¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ï¥¤¥ª¥¯¤Ï172.7±ß¤Ç1.7±ß¡¢·ÚÌý¤Ï148.1±ß¤Ç¡¢0.4±ß¤ÎÃÍ²¼¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸©Æâ¤Î¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê¤Ï7½µÏ¢Â³¤ÎÃÍ²¼¤¬¤ê¤Ç¡¢¥ì¥®¥å¥éー¤¬162±ß¤ò²¼²ó¤ë¤Î¤Ï2021Ç¯6·î°ÊÍè4Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£
»ÃÄêÀÇÎ¨Ê¬25.1±ß¤Î12·îËö¤Ç¤ÎÇÑ»ß¤Ë¸þ¤±¡¢12·î11Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÃÊ³¬Åª¤ËÁý³Û¤µ¤ì¤¿À¯ÉÜ¤ÎÊä½õ¶â¤¬²Á³Ê¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤¿·Á¤Ç¤¹¡£