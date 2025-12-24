¤º¤óÈÓÈø¡¡Î¾¿Æ¤Î°Õ³°¤Ê¿¦¶È¤òÌÀ¤«¤¹¡¡·Ý¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡Ö¤Ê¤í¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤º¤ó¡×ÈÓÈøÏÂ¼ù¡Ê57¡Ë¤¬23ÆüÊüÁ÷¤ÎBS¥Æ¥ìÅì¡ÖÏÂÅÄÌÀÆü¹á¤È¤æ¤ëÂð°û¤ß¡×¡Ê²ÐÍË¸å10¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£Î¾¿Æ¤Î°Õ³°¤Ê¿¦¶È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÎÁÍý¸¦µæ²È¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÏÂÅÄÌÀÆü¹á¤ÈÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤ÈÎÁÍý¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡ÏÂÅÄ¤¬¡ÖÈÓÈø¤µ¤ó¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é²¿¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢ÈÓÈø¤Ï¡Ö¤³¤ì°ìÈ¯¤ÇÅú¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡ÈÓÈø¤Ï¡Ö¤¦¤Á¤ÎÎ¾¿Æ¤¬¶èÌò½ê¤Ç¸øÌ³°÷¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤¢¤È¤½¤Îº¢¡¢Æ¯¤¯°ÕÌ£¤¬Á´Á³Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£²¿¤Ç²ñ¼Ò¤Î¤¿¤á¤ËÆ¯¤¯¤Î¤Ã¤Æ¡£¤À¤«¤é¸øÌ³°÷¤Ë¤Ê¤í¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¡¢¤¿¤Ö¤ó¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£