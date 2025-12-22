スペイン3部のグアダラハラに所属するボルハ・ディアスがSNSを中心に話題になっているようだ。英『THE Sun』が報じている。



同選手が話題になったきっかけは16日に行われたコパ・デル・レイ、ラウンド32のバルセロナ戦だ。グアダラハラは0-2でバルセロナに負けてしまったが、この試合を見ていたファンは、35歳MFボルハ・ディアスに注目したという。



その理由は同選手の容姿がレアル・マドリードやパリ・サンジェルマンなどでプレイした元スペイン代表DFセルヒオ・ラモスにそっくりすぎるからだ。





This is not Sergio Ramos.



This is Borja Díaz, a Guadalajara player, who looks exactly like Sergio Ramos.



He played against Barcelona in the Copa del Rey yesterday pic.twitter.com/ZBMkuk7FB4 — Football Factly (@FootballFactly) December 17, 2025

髪型や髭の様子までラモスにそっくりなディアス選手の画像はSNSで瞬く間に拡散され、「双子でもこんなには似ない」、「最初、私はAI画像かと思ったよ」、「頭が混乱する」、「信じられない」などの声が続出。ぱっと見では違いに気づかなかった人もいたという。ラモスは現在モンテレイを退団し、フリーだ。来夏に控えるW杯にスペイン代表として出場することを目指していると考えられており、欧州復帰の道を探している。様々なクラブが新天地候補として噂されているが、ラモスの今冬の去就に注目集まる。