¡Ö¥µ¥ó¥Þ¤è¤ê¤âÃÇÁ³¤¦¤Þ¤¤¡ª¡×¡Ä°Â¤¯¤ÆÈþÌ£¤·¤¤µû¡Ö¥Þ¥¤¥ï¥·¡×¤¬Î®ÄÌ¤·¤Ë¤¯¤¤ÍýÍ³
ÌÌÀÑÀ¤³¦Âè6°Ì¡ÊÇÓÂ¾Åª·ÐºÑ¿å°è¡Ë¡¢¤·¤«¤âËÌ¤«¤é¤Î¿ÆÄ¬¤ä¥ê¥Þ¥ó³¤Î®¤È¤¤¤Ã¤¿´¨Î®¡¢Æî¤«¤é¤Î¹õÄ¬¤äÂÐÇÏ³¤Î®¤ÎÃÈÎ®¤¬¸òºø¡¢À¤³¦¤Ç¤âÌ¾¤À¤¿¤ë¹¥µù¾ì¤È¤·¤Æ¹â¤¤¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò»ý¤ÄÆüËÜ¤Î³¤¡£¤½¤Î²¸·Ã¤Ë¤¢¤º¤«¤ê¡¢¤ï¤¬¹ñ¤Ç¤Ï¸Å¤¯¤«¤éËÉÙ¤Êµû²ðÎà¤ò³Í¤ê¡¢¿©¤·¡¢ÏÂ¿©Ê¸²½¤ò·Áºî¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¤½¤ÎÆüËÜ¤Îµû¿©¡¦µù¶È¤¬¤¤¤Þ¡¢´íµ¡¤ËÉÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
1990Ç¯ÂåÁ°È¾¤Þ¤ÇÀ¤³¦°ì¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤¿µù³Í¹â¤â¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¥Ù¥¹¥È10·÷³°¤«¤éÅ¾Íî¡¢¤¹¤Ç¤Ëµù¶ÈÂç¹ñ¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¸½¾õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤¼¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©
ÆüËÜ¤Îµù¶È¤ò30Ç¯°Ê¾å¼èºà¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¥Ù¥Æ¥é¥óµ¼Ô¤¬¡¢¿·´©¡Ø¹ñ»º¤Îµû¤Ï¤É¤³¤Ø¾Ã¤¨¤¿¤«¡©¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ü¦Á¿·½ñ¡Ë¤Ç¤½¤Î¥ê¥¢¥ë¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¡£¡¡
¡Ø¹ñ»º¤Îµû¤Ï¤É¤³¤Ø¾Ã¤¨¤¿¤«¡©¡ÙÏ¢ºÜÂè18²ó
¡Ø¿åÍÈ¤²¤«¤éÈ¾Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤â¡Ö³Í¤ì¤¿¤Æ¡×Æ±Á³¤ÎÁ¯ÅÙ¤òÊÝ¤Ä¡ÈÈëÅÁ¤Î±ö¥À¥ì¡É¤Î°Õ³°¤Ê¸¶ÎÁ¡Ù¤è¤êÂ³¤¯¡£
¥µ¥ó¥Þ¤è¤ê¤ª¤¤¤·¤¤¥¤¥ï¥·¤Î±ö¾Æ¤
Á°½Ò¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Â¿¤¯¤¬µû¤Î±Â¤Ê¤É¤Ë²ó¤µ¤ì¤Æ¡¢¿©ÍÑ¤È¤·¤Æ¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤¨ÀÚ¤ì¤º¤Ë¤¤¤ë¡£µù¹Á¤Ç¿åÍÈ¤²Ä¾¸å¤Ë¡¢¡ÖÈó¿©ÍÑ¥ë¡¼¥È¡×¤Ç½èÍý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢¿©¤Ù¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¸ÇÄê´ÑÇ°¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢º£¸å¤â¤Þ¤¹¤Þ¤¹Èó¿©ÍÑ²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦´íµ¡´¶¤òÊú¤«¤»¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¥Þ¥¤¥ï¥·¤Ï100¥°¥é¥à¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢µù³Í¤µ¤ì¤ë»þ´ü¤äÁ¯ÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢±ö¾Æ¤¤Ç¤â½½Ê¬¤ª¤¤¤·¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤«¤é¤À¡£
¸½¤ËÉ®¼Ô¤Ï¿ôÇ¯Á°¤ÎÇß±«»þ¡¢ÄÁ¤·¤¯±ØÁ°¤ÎÁ¯µûÅ¹¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤¤¤¿4É¤¤Î¡ÖÃæ¤ÎÂç¡×¥ì¥Ù¥ë¤Î¥Þ¥¤¥ï¥·¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢2É¤¤ò»°Ëç¤ª¤í¤·¤Ë¤·¤Æ¾®ÇþÊ´¤ò¤Þ¤Ö¤·¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë·Ú¤¯Ìý¤ò¤Ò¤¤¤Æ¾Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤â¤¦1É¤¤Ï¡¢1É¤´Ý¤´¤È¥°¥ê¥ë¤ØÆþ¤ì¤Æ±ö¾Æ¤¤Ë¡£»Ä¤ê¤Î1É¤¤Ï»ý¤ÆÍ¾¤·¤ÆÎäÂ¢¸Ë¤ËÆþ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢Ìý¤Ç¾Æ¤¤¤¿¥Þ¥¤¥ï¥·¤è¤ê¤â¡¢¥°¥ê¥ë¤Ç±ö¾Æ¤¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¡£¸Ä¿Í¤Î´¶ÁÛ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö»é¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¤Î¥µ¥ó¥Þ¤è¤ê¤âÃÇÁ³¤¦¤Þ¤¤¡ª¡×¤È´¶¤¸¤¿¡£
¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¤Ê¤¼¡¢¾¯¤·¼ê¤ò³Ý¤±¤ì¤Ð¤ª¤¤¤·¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¥Þ¥¤¥ï¥·¤¬¡¢¤¢¤Þ¤êÁ¯µûÅ¹¤ÇÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡¢¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤³¤Î»þ¡¢¹¥´ñ¿´¤Ç¤ä¤Ã¤¿Ä´Íý¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢·è¤·¤ÆË«¤á¤é¤ì¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Ä´Íý»þ´Ö¤Ï30Ê¬¤Û¤É¡£ÆùÎÁÍý¤À¤Ã¤Æ¤½¤ì¤¯¤é¤¤¤Ï¤«¤«¤ë¤·¡¢»°Ëç¤ª¤í¤·¤ä±ö¾Æ¤¤Ç»Ä¤Ã¤¿Æ¬¤ä¹ü¤È¤¤¤Ã¤¿¤´¤ß¤Ï½Ð¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥Ý¥êÂÞ¤ËÆþ¤ì¤ÆÀ¸¤´¤ß¤È¤·¤Æ½èÊ¬¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤¦¶ì¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£
¹âµéµû¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Þ¥¤¥ï¥·¤Î¤è¤¦¤Ê¤¿¤¯¤µ¤ó³Í¤ì¤Æ°Â¤¤µû¤ò»ÅÆþ¤ì¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤ÎÁ¯µûÇä¤ê¾ì¤ØÊÂ¤Ù¤ì¤Ð¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤«¤é¤¹¤ì¤ÐÁªÂò¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤ë¤·¡¢µû¤Î¾ÃÈñ¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤í¤¦¤«¡£·è¤·¤ÆÂç¤Ö¤ê¤Ê¥Þ¥¤¥ï¥·¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Âç¤¤µ¤¬ÉÔÂ·¤¤¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢°Â¤±¤ì¤Ð»î¤·¤ËÇã¤Ã¤ÆÄ´Íý¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¤¤¤¦É®¼Ô¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¤â¡¢¤Û¤«¤Ë¤¤¤½¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£
¥¤¥ï¥·¤¬Á¯µûÅ¹¤ÇÇä¤é¤ì¤Ê¤¤ÍýÍ³
¤³¤Îµ¿Ìä¤ò¤¢¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¥Ð¥¤¥ä¡¼·Ð¸³¼Ô¤ËÅê¤²¤«¤±¤ë¤È¡¢Ê£»¨¤Ê»ö¾ð¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¥Þ¥¤¥ï¥·¤ÏÁ¯ÅÙÍî¤Á¤¬Áá¤¯¡¢´óÀ¸Ãî¡¦¥¢¥Ë¥µ¥¥¹¤Î¿´ÇÛ¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¿·Á¯¤Ç¤â¡È»É¿ÈOK¡É¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Å¤é¤¤¡£1É¤´Ý¤´¤ÈÅ¹Æ¬¤ËÊÂ¤Ù¤Æ¤â¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÄ´Íý¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µÒ¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÇä¤ì¤ë¤È¤¤¤¦´üÂÔ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£Æ¬¤äÆâÂ¡¡¢¹ü¤â¤¢¤ëÄøÅÙ¼è¤ê½ü¤¡¢¾Æ¤¯¤À¤±¤È¤«¡¢°á¤òÉÕ¤±¤ÆÍÈ¤²¤ë¤À¤±¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÊ¬¤Î¥³¥¹¥È¤ò²Ã¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤º¡¢³ä¹â¤Ë¤Ê¤ë¡£»ÅÆþ¤ì¤ëºÝ¤ÏÉ¬¤º¡¢Çä¤ì»Ä¤ê¤Î¥í¥¹¤â·×»»¤ËÆþ¤ì¤ë¤¬¡¢¥Þ¥¤¥ï¥·¤Ï¤Û¤«¤Îµû¤ËÈæ¤Ù¤Æ°Â¤¤µû¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¡¢¤¤¤í¤¤¤í¹©É×¤·¤Æ¤âÍø±×¤¬½Ð¤Ë¤¯¤¯¡¢¥ê¥¹¥¯¤¬Âç¤¤¤¡£°·¤¤¤Ë¤¯¤¤µû¤À¤È»×¤¦¡×
¤½¤ó¤Ê¥Þ¥¤¥ï¥·¤Î¶¡µë¥µ¥¤¥É¤«¤é¸«¤¿°·¤¤¤Ë¤¯¤µ¤Ï¡¢Ä¸»Ò¤Ç¤âÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤¿¡£¡ÖÆþÇß¤¤¤ï¤·º×¡×¤ò»Ï¤á¤¿½½¿ôÇ¯Á°¡¢Ä¸»Ò»ÔÆâ¤ÎÎÁÍýÅ¹¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥ï¥·ÎÁÍý¤òPR¤¹¤ë¤³¤È¤ËÉ¬¤º¤·¤âÁ°¸þ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¿¦¿Í¤¬²¿¿Í¤«¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ÎÎÁÍýÅ¹¤ÎÅ¹¼ç¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¼ã¼ê¤Î¿¦¿Í¤Ë½ÏÀ®±ö¥À¥ì¤Î¸ú²Ì¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤Þ¤êÉâ¤«¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¤¿¤áÌõ¤òÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤Î¿¦¿Í¤Ï¡Ø¼«Ê¬¤Ï¥¤¥ï¥·¤ä¥µ¥Ð¤òÄ´Íý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¿¦¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡Ù¤È¤³¤Ü¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
Ä¸»Ò¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤È¤¤¤Ã¤¿¥º¥ÐÈ´¤±¤ÆÍÌ¾¤Êµû¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤¬¡¢Â¿¤¯¤Îµû¤¿¤Á¤¬ÍÈ¤¬¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥Þ¥°¥í¤ä¥¿¥¤¡¢¥Ò¥é¥á¤È¤¤¤Ã¤¿¹âµéµû¤ò¤µ¤Ð¤¡¢Ä´Íý¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¤¤¤¤¬¡¢¿¦¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÆü¤¬Àõ¤¤¼ã¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥¤¥ï¥·¤ä¥µ¥Ð¤òÂçÎÌ¤Ë¤µ¤Ð¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢µ¤¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¤¿¤À¡¢¡Ö¥¤¥ï¥·¤È¥µ¥Ð¤òÄ¸»Ò¤Î¿·¤¿¤ÊÌ¾Êª¤Ë¡×¤È¤¤¤¦¡¢Å¹¼ç¤ÎÇ´¤ê¶¯¤¤ÀâÆÀ¤Ë¤è¤ê¡¢¿¦¿Í¤¿¤Á¤âÁ°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤ò¸«¤»»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£³«»ÏÅö»þ¤ÏÂç±©¤â½áÂô¤ËÍÈ¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¸©³°¤«¤é¤ÎÍèµÒ¤âÁý¤¨¤Æ¼ã¼ê¿¦¿Í¤¿¤Á¤â¡¢¼¡Âè¤Ë¤ä¤ëµ¤¤ò½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£
³Î¤«¤Ë¥¤¥ï¥·¤Ê¤É¤ò¤µ¤Ð¤¯¤è¤ê¤â¡¢ËÜ¥Þ¥°¥í¤ä¥Þ¥À¥¤¤È¤¤¤Ã¤¿¹âµéµû¤ò¤µ¤Ð¤¤¤ÆÄ´Íý¤·¡¢µÒ¤Ë¡Ö¤¦¤Þ¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¿¦¿ÍÌ½Íø¤Ç¤¢¤í¤¦¤¬¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î½ÏÀ®±ö¥À¥ì¤ò»È¤Ã¤¿Ä¸»Ò»º¤Î¥Þ¥¤¥ï¥·¤À¤«¤é¤³¤½Ì£¤ï¤¨¤ëÎÁÍý¤À¤±¤Ë¡¢¼ã¤¤¿¦¿Í¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¾ÃÈñ¼Ô¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¶¡µë¥µ¥¤¥É¤Î»ö¾ð¤ä»×ÏÇ¤â¼êÅÁ¤Ã¤Æ¡¢Î®ÄÌ¤·¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥¤¥ï¥·¡£¤½¤ì¤Ç¤âÄü¤á¤¬¤Ä¤¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç½Ò¤Ù¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¤ª¤¤¤·¤¯¡¢·è¤·¤Æ¿©¤Ù¹ÃÈå¤Î¤Ê¤¤µû¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£
¡Ø¡Ö»É¿È¤Ë¤·¤¿¤éÀäÂÐÈþÌ£¤¤¤Î¤Ë¡×¡Äµù³ÍÎÌ1°Ì¤Îµû¡È¥Þ¥¤¥ï¥·¡É¤¬µù¶ÈÍÑ¤Î±Â¤Ë¤Þ¤ï¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥ï¥±¡Ù¤ØÂ³¤¯¡£
¡Ú¹ñ»º¤Îµû¤Ï¤É¤³¤Ø¾Ã¤¨¤¿¤«¡©¡Û
¡ÚÌÜ¼¡¡Û
Âè°ì¾Ï¡¡¸º¤êÂ³¤±¤ëÆüËÜ¤Îµû
¡»µù¶ÈÀ¸»º¡¢²áµîºÇÄã¤ò¹¹¿·Ãæ¡»À¤³¦¤ÏÁý²Ã·¹¸þ¤À¤¬Å·Á³µû¤ÏÆ¬ÂÇ ¡»ÆüËÜµù¶È¡¢¿åÍÈ¤²£±°Ì¤Ï¥Þ¥¤¥ï¥· etc.
ÂèÆó¾Ï¡¡³Í¤Ã¤Æ¤â¿©¤Ù¤Ê¤¤¹ñ»ºµû
¡»º£¤Îµû¤Î¼«µëÎ¨¤ÏÈ¾Ê¬¶á¤¯ ¡»¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÂæÆ¬¤¬µûÎ¥¤ì¤Î¸¶°ø¤« ¡»¥Þ¥°¥í¤ä¥¢¥¸¤Î³«¤¤â°Â¤µ½Å»ë etc.
Âè»°¾Ï¡¡ÆüËÜ°ì¤Îµû¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¤ÍýÍ³
¡»¥Þ¥¤¥ï¥·¤¬µû¤Î±Â¤Ç¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤ ¡»¥Þ¥¤¥ï¥·¤ÎÎ®ÄÌÁË¤à100¥°¥é¥à¤ÎÊÉ ¡»¿¦¿Í¤«¤é¤âÄ´Íý¤¬·É±ó¤µ¤ì¤ë etc.
Âè»Í¾Ï¡¡¾ÃÈñ¤Î¼çÌò¤Ï³°¹ñµû
¡»ÅÁÅý¡¦¶¿ÅÚÎÁÍý¤Ë¤â¥Î¥ë¥¦¥§¡¼»º ¡»¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤Ëµù¹Á¤¬¤Ê¤¤ÍýÍ³ ¡»¥¢¥Õ¥ê¥«½ô¹ñ¤Ç¿Íµ¤¡¢ÆüËÜ»º¤Î¥µ¥Ð etc.
Âè¸Þ¾Ï¡¡½©¤ÎÌ£³Ð¤Ï¤¤¤ÄÉü³è¤¹¤ë¤Î¤«
¡»Ëµù¤Ë¤ÏÄø±ó¤¤¿äÄê»ñ¸»ÎÌ ¡»¥µ¥ó¥Þµù¶È´Ø·¸¼Ô¤Î¶ì¶ ¡»¥Þ¥°¥íµù¤ä¥¤¥«µù¤ØÄ©Àï¡¡etc.
ÂèÏ»¾Ï¡¡ÍÉ¤ìÆ°¤¯ÆüËÜ¤Î¥Þ¥°¥í»ö¾ð
¡»¡ÖÂç´Ö¤Þ¤°¤í¡×¤¬¤Û¤«¤ÎÄÉ¿ï¤òµö¤µ¤Ê¤¤ÍýÍ³¤È¤Ï ¡»¥Þ¥°¥í´ÉÍý¤Î´Å¤µ¤òÏªÄè¡¢¹ñ¤ÎÂÐ±þµÞÌ³ etc.
Âè¼·¾Ï¡¡¶¯²½¤µ¤ì¤ëÆâ³°¤Î¥Þ¥°¥í´ÉÍý
¡»ÆüËÜ¼þÊÕ¤Î¥Þ¥°¥í¡¢°ì»þ¤ÏºÇÄã¿å½à¤Ë ¡»Î®ÄÌ¤Î¼çÌò¡¦ÉáµÚÉÊ¤Î¥á¥Ð¥Á¥Þ¥°¥í
ÂèÈ¬¾Ï¡¡¥Þ¥°¥í¿Íµ¤¤Ë±¢¤ê¡¦¥µ¡¼¥â¥ó¤¬ÂæÆ¬
¡»Åö½é¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Ç¤ÏÌµÍý¡×¤ÈÌçÁ°Ê§¤¤ ¡»²óÅ¾¼÷»Ê¤ä¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¥Þ¥°¥í¤Ï¤ª¤¤¤·¤¤¤« etc.
Âè¶å¾Ï¡¡¤ª¤¤¤·¤¤¥Þ¥°¥í¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤¡ª
¡»ÎäÅà¥Þ¥°¥í¤Î¤ª¤¤¤·¤¤²òÅàË¡¤È¤Ï ¡»·ì¹ç¤¤¤Ë¤ÏÀÖ¿È¤Î100ÇÜ¤Î¥»¥ì¥Î¥Í¥¤¥ó¤¬ etc.
Âè½½¾Ï¡¡Âç½°µû¤ÎÍøÍÑ¤¬¿å»º¶ÈÉü¸¢¤Î¥«¥®
¡»³Í¤ì¤ëµû¤ò¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë ¡»¾®¥µ¥Ð¤Î¤¦¤Þ¤¤¿©¤ÙÊý¤È¤Ï¡©etc.
Âè½½°ì¾Ï¡¡µù»Õ¤Î¸º¾¯¤ò¿©¤¤»ß¤á¤è¤¦
¡»10Ç¯Á°¤Î£³³ä¸º ¡»³ÆÃÏ¤ÇÂ³¡¹¡¢½÷Àµù»Õ¤¬ÃÂÀ¸etc.
¡Ú¤Ä¤Å¤¤òÆÉ¤à¡Û¡Ö»É¿È¤Ë¤·¤¿¤éÀäÂÐÈþÌ£¤¤¤Î¤Ë¡×¡Äµù³ÍÎÌ1°Ì¤Îµû¡É¥Þ¥¤¥ï¥·¡É¤¬µù¶ÈÍÑ¤Î±Â¤Ë¤Þ¤ï¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥ï¥±