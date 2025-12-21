この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「AI大学【AI&ChatGPT最新情報】」が「ChatGPTに性格調整機能・アプリストア・新画像生成AI実装/Googleの高速高性能AIモデル「Gemini 3 Flash」【週刊最新AIツール&ニュース】」を公開。OpenAIがChatGPTに複数の新機能を実装し、Googleも新たなAIモデルを発表するなど、AI業界の最新動向をまとめている。



OpenAIは、2025年12月中旬にChatGPTの4つの新機能を実装した。一つ目は、回答の「温かみ」「熱意的」「書式」「絵文字」の量を調整できる性格調整機能である。二つ目は、ChatGPT内で「Adobe Photoshop」や「Canva」などの外部アプリを利用できるアプリプラットフォームだ。三つ目は、有料ユーザー向けに、より複雑で実務的なソフトウェア開発に対応するエージェント型コーディングモデル「GPT-5.2-Codex」の実装。四つ目は、特定のチャットを上部に固定できるピン留め機能である。

さらに、12月17日には新たな画像生成AIモデル「ChatGPT Images」を全ユーザーに実装した。これは従来より4倍高速化され、指示通りに画像を生成・編集する能力が向上。AIモデルの性能を測るランキングサイトでは、Googleの画像生成AI「Nano Banana Pro」を抜いて1位となっている。



一方、Googleは12月18日、「速い・安い・賢い」を特徴とする最新AIモデル「Gemini 3 Flash」を公開した。同社のAIチャット「Gemini」やAIプラットフォーム「Google AI Studio」で無料利用が可能となっている。

また、Geminiには新たに4つの機能が追加された。ミニアプリ構築ツール「Opal」との連携、調査エージェント「Deep Research」の導入、画像生成AIモデル「Nano Banana Pro」を使った画像編集機能、AIアシスタント「NotebookLM」のノート読み込み機能が実装された。



動画ではこのほか、OpenAIの大型資金調達の話題や、日本政府によるAI関連施策への1兆円投資といった最新AIニュースも紹介されている。ChatGPTとGemini双方で新機能が多数実装されており、ユーザーは自身の用途に合わせてこれらのツールを試すことが推奨される。