この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「AI大学【AI&ChatGPT最新情報】」が「ChatGPTに性格調整機能・アプリストア・新画像生成AI実装/Googleの高速高性能AIモデル「Gemini 3 Flash」【週刊最新AIツール&ニュース】」を公開。OpenAIがChatGPTに複数の新機能を実装し、Googleも新たなAIモデルを発表するなど、AI業界の最新動向をまとめている。

OpenAIは、2025年12月中旬にChatGPTの4つの新機能を実装した。一つ目は、回答の「温かみ」「熱意的」「書式」「絵文字」の量を調整できる性格調整機能である。二つ目は、ChatGPT内で「Adobe Photoshop」や「Canva」などの外部アプリを利用できるアプリプラットフォームだ。三つ目は、有料ユーザー向けに、より複雑で実務的なソフトウェア開発に対応するエージェント型コーディングモデル「GPT-5.2-Codex」の実装。四つ目は、特定のチャットを上部に固定できるピン留め機能である。
さらに、12月17日には新たな画像生成AIモデル「ChatGPT Images」を全ユーザーに実装した。これは従来より4倍高速化され、指示通りに画像を生成・編集する能力が向上。AIモデルの性能を測るランキングサイトでは、Googleの画像生成AI「Nano Banana Pro」を抜いて1位となっている。

一方、Googleは12月18日、「速い・安い・賢い」を特徴とする最新AIモデル「Gemini 3 Flash」を公開した。同社のAIチャット「Gemini」やAIプラットフォーム「Google AI Studio」で無料利用が可能となっている。
また、Geminiには新たに4つの機能が追加された。ミニアプリ構築ツール「Opal」との連携、調査エージェント「Deep Research」の導入、画像生成AIモデル「Nano Banana Pro」を使った画像編集機能、AIアシスタント「NotebookLM」のノート読み込み機能が実装された。

動画ではこのほか、OpenAIの大型資金調達の話題や、日本政府によるAI関連施策への1兆円投資といった最新AIニュースも紹介されている。ChatGPTとGemini双方で新機能が多数実装されており、ユーザーは自身の用途に合わせてこれらのツールを試すことが推奨される。

YouTubeの動画内容

01:11

ChatGPTの4つの新機能
03:05

新画像生成AI「ChatGPT Images」
04:26

Googleの高速AI「Gemini 3 Flash」
05:37

Geminiの4つの新機能
14:51

今週のAI関連ニュース

関連記事

AI解説者が解説！ Googleの爆速・低コスト・高性能AIモデル「Gemini 3 Flash」の正体

AI解説者が解説！ Googleの爆速・低コスト・高性能AIモデル「Gemini 3 Flash」の正体

 AI解説者が解説！ 世界ランク1位! ChatGPTの新しい画像生成AI「ChatGPT Images」を無料で使いこなす方法

AI解説者が解説！ 世界ランク1位! ChatGPTの新しい画像生成AI「ChatGPT Images」を無料で使いこなす方法

 AI解説者が徹底解説！ChatGPTの最新モデル「GPT-5.2」で仕事が激変。スプレッドシートやスライド資料の作成が劇的に効率化する方法

AI解説者が徹底解説！ChatGPTの最新モデル「GPT-5.2」で仕事が激変。スプレッドシートやスライド資料の作成が劇的に効率化する方法
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

AI大学【AI&ChatGPT最新情報】_icon

AI大学【AI&ChatGPT最新情報】

YouTube チャンネル登録者数 3.75万人 439 本の動画
AI系の情報やニュースを週に4、5本更新しています案内人のアンドロイドが毎日煩雑な情報が飛び交うAI(ChatGPT)の話題を中心に関連情報をまとめて公開します！※管理人：ミライ※すべてソースを基に制作しています
youtube.com/channel/UCXo1SsIDZ_dke2Nr1r3qk6w YouTube