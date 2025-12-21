ポスティングシステムでメジャー移籍を目指している村上宗隆内野手（２５）の交渉期限が残り２日となったが、いまだに契約合意発表はなく、期限間際での駆け込み契約が濃厚となってきた。

１１月７日から４５日間の交渉期間がスタート。期限は米東部時間１２月２２日午後５時（同２３日午前７時）に迫り、日本時間の２１日午前７時を過ぎたことで、交渉期限は残り４８時間を切った。

多くの情報も漏れてこない中で、ＭＬＢ公式サイトのマーク・フェインサンド記者は自身の「Ｘ」（旧ツイッター）で「ホワイトソックスは、村上宗隆と現在交渉中のチームのひとつだ」と投稿。資金力が決して潤沢とは言えない再建中のチームの名前が挙がった。

ホワイトソックスは、２１年に地区優勝を果たしてポストシーズンに進出。その後はチームの再建期に入って苦しみ、２２年こそ勝率５割の地区２位に入ったが、２３年は借金４０で地区４位、２４年は借金８０、２５年は借金４２で２年連続で最下位に沈んだ。直近３年間の借金の合計は１年間の試合数と同じ「１６２」。全３０チームの中でも特に苦しんでいるチームの一つだ。

２２年に５６本塁打を放って３冠王。今季は上半身のコンディション不良で５６試合の出場にとどまったが２２本塁打を放つなど、持ち前の長打力を見せた。当初は２５歳という若さもあって日本人野手のメジャー１年目では最高額となる１億ドル（約１５８億円）規模の大型契約も見込まれていた。

だが、大物のＦＡ野手の去就がなかなか決まらずに市場が停滞していることから、村上にも短期契約の可能性も浮上しているとされている。三振率の高さや守備力などに課題があると指摘する声も多く、短期契約も浮上したことで資金力に劣るチームも参戦が可能になった。