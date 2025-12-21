２１日放送のＴＢＳ系「サンデーモーニング」（日曜・午前８時）では、プロ野球のクライマックスシリーズ（ＣＳ）制度の見直しについて検討されていることを取り上げた。

現在は１位のチームに１勝のアドバンテージが与えられているが、勝率やゲーム差をもとに変更することを議論されていると伝えた。

中畑氏は「ぼちぼち議論していいのかなと思いますよね。ルールの変更はあってもいい」と発言。それに対して、落合氏は「現状のままでいいんじゃないですか。あくまでもＡクラス（１〜３位）、Ｂクラス（４〜６位）でしょ」と話し、「クライマックスシリーズは別物だから。シーズン中の戦い方とは違うんでね」と返した。

これに中畑氏は「権利の問題だから。権利を得るためにはこれだけの条件が必要だよって。ゲーム差があまりに開いた時に、どうして（日本シリーズに）行けるの？ってなる。流動的に議論すべき」と反論した。

すると落合氏は「じゃああ、ＡＢＣに分ければいいんじゃない？ １位の２位で戦って、勝ち上がったところで日本シリーズやればいいんじゃないの」と、ＡＢ２つのクラスではなく、３つのクラスに分ける意識で新しいクライマックスシリーズを行ってはと提案した。