¡¡¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Ï£±£¹Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£°Æü¡Ë¡¢µåÃÄ£Ï£Â¤Î¥Þ¥¤¥¯¡¦¥¥ã¥ó¥Ù¥ë¤µ¤ó¤¬£±£µÆü¡ÊÆ±£±£¶Æü¡Ë¤Ë»àË´¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡££¶£±ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£µåÃÄ¤Î¸ø¼°£Ø¤Ç¡Ö¥·¥¢¥È¥ë½Ð¿È¤Ç¸µ¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤ÎÅê¼ê¡¢¥Þ¥¤¥¯¡¦¥¥ã¥ó¥Ù¥ë»á¤Î¤´ÀÂµî¤Ë¿¼¤¯¤ª²ù¤ä¤ß¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤´²ÈÂ²¤È¤´¿ÆÂ²¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¿´¤è¤ê¤ª²ù¤ä¤ß¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÉÅé¤·¤¿¡£
¡¡±¦Åê¤²¤ÎÅê¼ê¤À¤Ã¤¿¥¥ã¥ó¥Ù¥ë¤µ¤ó¤Ï£±£¹£¸£µÇ¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È£±½äÌÜ¡ÊÁ´ÂÎ£·°Ì¡Ë¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤ËÆþÃÄ¡££¸£·Ç¯£··î¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢£¸£¹Ç¯£µ·î¤Ë¤ÏÄÌ»»£³£°£³¾¡¤òµÏ¿¤·¤¿¥é¥ó¥Ç¥£¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤é¤È¤Î£³ÂÐ£²¤Î¸ò´¹¥È¥ì¡¼¥É¤Ç¥¨¥¯¥¹¥Ý¥º¤Ë°ÜÀÒ¡££¹£·Ç¯¤Ë¤Ï²£ÉÍ¡Ê¸½£Ä£å£Î£Á¡Ë¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¤¬¡¢¸ª¤Î¸Î¾ã¤Ç°ì·³ÅÐÈÄ¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤Þ£±Ç¯¤Ç¼«Í³·ÀÌó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼¼ÂÆ¯£¶Ç¯´Ö¤Ç£µ£±»î¹ç¡Ê£´£±ÀèÈ¯¡Ë¤·¡¢£±£²¾¡£±£¹ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£µ¡¦£¸£¶¡£ÃÏ¸µ»æ¡Ö¥·¥¢¥È¥ë¡¦¥¿¥¤¥à¥º¡×¤Ï¡Ö»à°ø¤ÏÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£