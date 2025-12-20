¡Ö¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£À¸ÊüÁ÷¤Ê¤ó¤Ç¡×¡Ä¥²¥¹¥ÈÇÐÍ¥¡Ö¥«¥á¥éÌÜÀþ¡×Àä¶«¡Ä¡ÖÎ¹¥µ¥é¥À¡×Æ£ÌÚÄ¾¿Í¤¬À©¤·¥¹¥¿¥¸¥ªÇú¾Ð
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÎëÌÚ¹À²ð¤¬£²£°Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎ¹¾ðÊóÈÖÁÈ¡ÖÄ«¤À¡ªÀ¸¤Ç¤¹Î¹¥µ¥é¥À¡×¡ÊÂçºå¡¦£Á£Â£Ã¥Æ¥ì¥ÓÀ©ºî¡¢ÅÚÍË¡¦¸áÁ°£¸»þ¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ¤Ï¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤Ë£³ÅÙÌÜ¤Î½Ð±é¡£¡Ö¥²¥¹¥È¤ÎÎ¹¡×¤ÇµÜºê¤òÎ¹¤·¤¿¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç£Í£Ã¤òÌ³¤á¤ëÆ£ÌÚÄ¾¿Í¤Ë¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¥«¥á¥éÌÜÀþ¤ÇÆÍÁ³¡Ö¤â¤³¤Á¤ã¤ó¸«¤Æ¤ë¡ª¤ª¤Ï¤è¤¦¡×¤È±¦¼ê¤ò¿¶¤êÀä¶«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ìÆ£ÌÚ¤ÏÎëÌÚ¤ÎÎ¾¸ª¤òÊú¤¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡Ä¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£À¸ÊüÁ÷¤Ê¤ó¤Ç¡×¤ÈÀ©»ß¤·¤¿¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾¡Ëó½£ÏÂ¤«¤é¡Ö¤â¤³¤Á¤ã¤ó¤Ã¤ÆÃ¯¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿ÎëÌÚ¤Ï¡ÖÂ®¿å¤â¤³¤ß¤Á¤µ¤ó¤¬Â¿Ê¬¸«¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡¢¡ØÎ¹¥µ¥é¥À¡ÙÂç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏºÆ¤Ó¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£