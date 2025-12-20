Èà»á¤ÎÉâµ¤¤â¸«È´¤±¤ë¡ª¡ÖÈà»á¤¬Éâµ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡ª¡×¤È½÷¤Î´ª¤¬È¯Æ°¤¹¤ë½Ö´Ö£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó

´í¸±»¡ÃÎ¤äÃËÀ­¤ÎÉâµ¤¤Ê¤É¡¢ÉÔ»×µÄ¤ÈÅö¤¿¤ë¡Ö½÷¤Î´ª¡×¡£½÷À­¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢ÃËÀ­¤Î¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤ËÂÐ¤·¤Æ°ãÏÂ´¶¤òÊú¤¯¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¡Ö½÷¤Î´ª¡×¤ò¸¦¤®À¡¤Þ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¡¢º£²ó¤Ï¡¢¡Ö¡Ø½÷¤Î´ª¡Ù¤¬È¯Æ°¤¹¤ë½Ö´Ö£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡×¤ò¾Ò²ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤¹¡£

¡Ú£±¡Û¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦¡ÖÆ÷¤¤¡×¤ò´¶¤¸¤¿½Ö´Ö
Â¾¤Î½÷À­¤Î¡ÖÆ÷¤¤¡×¤ò´¶¤¸¤¿½Ö´Ö¤Ë¡Ö½÷¤Î´ª¡×¤¬È¯Æ°¤¹¤ëÎã¤Ç¤¹¡£Èó¾ï¤ËÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤ÊÑ²½¤Ê¤Î¤Ç¡¢µ¤¤¬¤Ä¤¯½÷À­¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡Ö¤¢¤ì¡¢¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦Æ÷¤¤¤¬¤¹¤ë¡ª¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢Èà»á¤ÎÍÍ»Ò¤ò´Ñ»¡¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£

¡Ú£²¡ÛÈà»á¤¬ÉáÃÊÇã¤ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬Éô²°¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿½Ö´Ö
ÉáÃÊ¡¢¹ØÆþ¤·¤½¤¦¤Ë¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬ÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¡Ö½÷¤Î´ª¡×¤¬È¯Æ°¤¹¤ë¥­¥Ã¥«¥±¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£³Î¤«¤Ë¡¢Çã¤¤Êª¤ÏÓÏ¹¥À­¤¬¸½¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢Èà»á¤òµ¿¤Ã¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£

¡Ú£³¡Ûº³ºÙ¤Ê¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÃËÀ­¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ó¤Ê¤³¤ÈÊ¹¤¯¤Î¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿½Ö´Ö
ÃËÀ­¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö½÷À­¤Î´ª¡×¤Ïºã¤¨¤ï¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£º³ºÙ¤Ê¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÉÒ´¶¤ËÈ¿±þ¤¹¤ëÃËÀ­¤òµ¿¤¦½÷À­¤â¤¤¤Þ¤¹¡£

¡Ú£´¡Û¤ä¤¿¤é¤È¡ÖÌ²¤¤¡×¤È¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½Ö´Ö
¤ä¤¿¤é¤È¡ÖÌ²¤¤¡×¤È¸À¤¤¡¢Ï¢Íí¤òÅÓÀä¤¨¤µ¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë¹ÔÆ°¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö½÷¤Î´ª¡×¤¬È¯Æ°¤¹¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£ÃËÀ­¤Ï¿²¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Í·¤Ó¤Ë½Ð³Ý¤±¤ë²ÄÇ½À­¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£

¡Ú£µ¡ÛÌ¯¤ËÍ¥¤·¤«¤Ã¤¿½Ö´Ö
É¬Í×°Ê¾å¤Î¡ÖÍ¥¤·¤µ¡×¤Ë°ãÏÂ´¶¤òÊú¤¯½÷À­¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÃËÀ­¤Ï¡Öºá¡×¤Î°Õ¼±¤«¤é¡¢Èà½÷¤ËÂÐ¤·¤ÆÍ¥¤·¤¯¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£

¡Ú£¶¡Û¤ä¤¿¤é¤È·ÈÂÓ¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿½Ö´Ö
·ÈÂÓ¤ò¿¨¤ë²ó¿ô¤â¡Ö½÷¤Î´ª¡×¤¬Æ¯¤¯¥­¥Ã¥«¥±¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤Ë·ÈÂÓ¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¡¢½÷À­¤«¤é¤ÎÏ¢Íí¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¡¢·ÈÂÓ¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©¡×¤ÈÎäÀÅ¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢ÃËÀ­¤ËÍÉ¤µ¤Ö¤ê¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£

¡Ú£·¡ÛÈà»á¤Î¸ý¿ô¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿½Ö´Ö
¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤ËÈà»á¤¬¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤À¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¡Ö½÷¤Î´ª¡×¤¬È¯Æ°¤¹¤ë½÷À­¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¸å¤í¤á¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¡¢Èà»á¤ò¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤Ë¤µ¤»¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£

¡Ú£¸¡Û¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¾¯¤·¤½¤ï¤½¤ï¤·¤Æ¤¤¤¿½Ö´Ö
¤³¤Á¤é¤âÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¹ÔÆ°¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£Íî¤ÁÃå¤­¤¬¤Ê¤¯¡¢²È¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤Æ¤âÌ¯¤Ë¼þ¤ê¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢Èà»á¤ËÂÐ¤·¤Æµ¿¤¤¤ò¤«¤±¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£

¡Ú£¹¡ÛÈà»á¤ÎÌÜ¤ÎÆ°¤­¤¬µóÆ°ÉÔ¿³¤À¤Ã¤¿½Ö´Ö
¤¤¤Ä¤â¤È°Û¤Ê¤ëÌÜ¤ÎÆ°¤­¤Ë°ãÏÂ´¶¤òÊú¤¯½÷À­¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡ÖÌÜ¤Ï¸ý¤Û¤É¤Ë¤â¤Î¤ò¸À¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ï¤¶ÄÌ¤ê¡¢¤Þ¤º¤ÏÌÜ¤ÎÆ°¤­¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°Õ³°¤ÊÈ¯¸«¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£

Â¾¤Ë¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡Ö½÷¤Î´ª¡×¤¬È¯Æ°¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤´°Õ¸«¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£